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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve diğer Arap liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve diğer Arap liderleriyle görüştü

20.11.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'da liderler ve devlet temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin de aralarında bulunduğu liderlerle ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı kapsamındaki resepsiyonda liderlerle bir araya geldi.

Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle geldiği Katar’ın başkenti Doha'da bulunan Al Bayt Stadı'ndaki resepsiyonda bazı liderlerle ayaküstü görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'yla tokalaşarak sohbet etti. (AA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2022 FIFA Dünya Kupası diplomasisi

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Anahtar Kelimeler:
Katar erdoğan sisi

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