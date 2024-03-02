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  4. Değişimiyle gündem olmuştu! Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan ekranlara geri mi dönüyor?

Değişimiyle gündem olmuştu! Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan ekranlara geri mi dönüyor?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.03.2024 15:03
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Doktorlar dizisinde hayat verdiği 'Ela Altındağ' karakteri ile hafızalara kazınan Yasemin Özilhan evlendikten sonra ekranlara ara vermişti. Son dönemde lüks yaşantısı ile dikkat çeken Özilhan'ın ekranlara dönüp dönmeyeceği ise merak ediliyordu. Ünlü isimden açıklama geldi.

Bir dönemin efsane dizisi Doktorlar'da canlandırdığı Ela karakteri ile hafızalara kazınan Yasemin Özilhan şimdilerde lüks yaşantısıyla adından söz ettiriyor.

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EKRANLARA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

2011 yılında İzzet Özilhan ile evlendikten sonra ekranlara ara veren Özilhan son olarak Mucize Doktor dizisine konuk olmuştu.
Taner Ölmez'in başrolünde yer aldığı diziye bir bölüm dahil olan Yasemin Özilhan yine Doktor Ela olarak izleyicisinin karşısına çıkmıştı.
Şimdilerde ekranlara ne zaman döneceği merak edilen Yasemin Özilhan konuya dair açıklama yaptı.
SnobMagazin'de yer alan habere göre; Özilhan, ekranlara döneceğine dair çıkan haberler hakkında “Bakıyoruz, tamamen netleşmeyen bir şeyi önceden haber vermeyi sevmiyorum” ifadelerini dedi.
Özilhan'ın dijital bir platformda yayınlanacak olan ve 8 bölümlük bir projede yer alacağı iddia edilmişti. Ünlü ismin bu projeden ise 1 milyon TL olacağı söylentiler arasındaydı.
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