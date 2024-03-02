Değişimiyle gündem olmuştu! Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan ekranlara geri mi dönüyor?

Bir dönemin efsane dizisi Doktorlar'da canlandırdığı Ela karakteri ile hafızalara kazınan Yasemin Özilhan şimdilerde lüks yaşantısıyla adından söz ettiriyor. Üzerini çıkardı... O anları gündem oldu



EKRANLARA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

2011 yılında İzzet Özilhan ile evlendikten sonra ekranlara ara veren Özilhan son olarak Mucize Doktor dizisine konuk olmuştu.

Taner Ölmez'in başrolünde yer aldığı diziye bir bölüm dahil olan Yasemin Özilhan yine Doktor Ela olarak izleyicisinin karşısına çıkmıştı.

Şimdilerde ekranlara ne zaman döneceği merak edilen Yasemin Özilhan konuya dair açıklama yaptı.

SnobMagazin'de yer alan habere göre; Özilhan, ekranlara döneceğine dair çıkan haberler hakkında “Bakıyoruz, tamamen netleşmeyen bir şeyi önceden haber vermeyi sevmiyorum” ifadelerini dedi.