Deniz Akkaya'yı görenler tanıyamadı! Yeni tarzı Kerimcan Durmaz'a benzetildi...

Deniz Akkaya, son günlerde yeni tarzıyla sosyal medyada gündem haline geldi. Akkaya, kısacık kestirip beyaza boyattığı saçlarıyla dikkat çekti. Ünlü isimlerden de yorum ve beğeni alan Deniz Akkaya'nın saçları, bazı takipçiler tarafından Kerimcan Durmaz'a benzetildi. Akkaya'nın, yeni imajıyla yaptığı paylaşımlara ise beğeni yağdı. İşte o paylaşımlar ve ayrıntılar...