Deniz Akkaya'yı görenler tanıyamadı! Yeni tarzı Kerimcan Durmaz'a benzetildi...

Deniz Akkaya, son günlerde yeni tarzıyla sosyal medyada gündem haline geldi. Akkaya, kısacık kestirip beyaza boyattığı saçlarıyla dikkat çekti. Ünlü isimlerden de yorum ve beğeni alan Deniz Akkaya'nın saçları, bazı takipçiler tarafından Kerimcan Durmaz'a benzetildi. Akkaya'nın, yeni imajıyla yaptığı paylaşımlara ise beğeni yağdı. İşte o paylaşımlar ve ayrıntılar...
Deniz Akkaya'nın yeni imajı şaşırttı!
43 yaşındaki bir çocuk annesi manken Deniz Akkaya, sosyal medyaya yeni stiliyle damga vurdu.
Saçlarını kısacık kesti!
Uzun saçlarıyla bilinen Akkaya, son günlerde iddialı bir değişime gitti ve saçlarını kısacık kesip beyaza boyattı.
"Formumu kruvasan ile koruyorum"
Akkaya, geçtiğimiz günlerde yeni tarzını yansıttığı bir fotoğrafını "Formumu kruvasan ile koruyorum" notuyla paylaşmıştı.
Ünlü mankenden bu fotoğraf sonrası pek çok yeni paylaşım da geldi.
Deniz Akkaya son olarak kısacık kestirdiği beyaz saçlarıyla yakın çekim bir fotoğrafını paylaştı.
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