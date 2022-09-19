Dikkat çeken anket sonuçları! İşte AK Parti’nin en güçlü olduğu 4 büyükşehirdeki son durum...

Türkiye seçim sürecine yavaş yavaş girerken 2023 seçimleri öncesinde seçim anketleri de peş peşe gelmeye devam ediyor. ASAL Araştırma Kocaeli, Kayseri, Gaziantep ve Malatya’da yaptığı son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı.
4 BÜYÜKŞEHİRDEN DİKKAT ÇEKEN ANKET SONUÇLARI
Gaziantep
Gaziantep’te 'Bu pazar milletvekili seçimleri olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorununa 'kararsızlar' dağıtıldıktan sonra seçmenin verdiği yanıtın partilere göre dağılımı şu şekilde oldu:
• AK Parti:%42.7
• CHP:%18.4
• MHP:%10.2
•HDP:%9.5
• İYİ Parti:%9.1
• DEVA Partisi:%3.6
• Gelecek Partisi:%2.0
• Diğer:%4.5
Kayseri
Kayseri’de 'Bu pazar milletvekili seçimleri olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorununa 'kararsızlar' dağıtıldıktan sonra seçmenin verdiği yanıtın partilere göre dağılımı şu şekilde oldu:
• AK Parti:%43.9
• MHP:%16.8
• CHP:%14.5
• İYİ Parti:%12.7
• HDP:%2.1
• DEVA Partisi:%2.0
• Zafer Partisi:%1.5
• Diğer:%3.7
Kocaeli
Kocaeli’nde 'Bu pazar milletvekili seçimleri olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorununa 'kararsızlar' dağıtıldıktan sonra seçmenin verdiği yanıtın partilere göre dağılımı şu şekilde oldu:
• AK Parti:%43.1
• CHP:%21.9
• İYİ Parti:%10.8
• MHP:%8.5
• HDP:%6.2
• DEVA Partisi:%2.7
• Zafer Partisi:%1.6
• Diğer:%2.5
Malatya
Malatya’da 'Bu pazar milletvekili seçimleri olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorununa 'kararsızlar' dağıtıldıktan sonra seçmenin verdiği yanıtın partilere göre dağılımı şu şekilde oldu:
• AK Parti:%45.3
• CHP:%18.9
• MHP:%12.7
• İYİ Parti:%5.9
• HDP:%5.8
• DEVA Partisi:%2.0
• Yeniden Refah:%1.9
• Diğer:%5.1
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