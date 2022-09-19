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  4. Dikkat çeken anket sonuçları! İşte AK Parti’nin en güçlü olduğu 4 büyükşehirdeki son durum...

Dikkat çeken anket sonuçları! İşte AK Parti’nin en güçlü olduğu 4 büyükşehirdeki son durum...

19.09.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 seçimleri öncesinde seçim anketleri gelmeye devam ederken Kocaeli, Kayseri, Gaziantep ve Malatya’da kamuoyu araştırması yapan ASAL Araştırma dikkat çeken sonuçlara ulaştı. Sonuçlar 2018 sonuçları ile karşılaştırıldığında AK Parti en güçlü olduğu bu şehirlerde bile yüzde 7-8 oranında oy kaybettiği görüldü.

Türkiye seçim sürecine yavaş yavaş girerken 2023 seçimleri öncesinde seçim anketleri de peş peşe gelmeye devam ediyor. ASAL Araştırma Kocaeli, Kayseri, Gaziantep ve Malatya’da yaptığı son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

4 BÜYÜKŞEHİRDEN DİKKAT ÇEKEN ANKET SONUÇLARI

Gaziantep

Gaziantep
Gaziantep’te 'Bu pazar milletvekili seçimleri olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorununa 'kararsızlar' dağıtıldıktan sonra seçmenin verdiği yanıtın partilere göre dağılımı şu şekilde oldu:

• AK Parti:%42.7
• CHP:%18.4
• MHP:%10.2
•HDP:%9.5
• İYİ Parti:%9.1
• DEVA Partisi:%3.6
• Gelecek Partisi:%2.0
• Diğer:%4.5

Kayseri

Kayseri
Kayseri’de 'Bu pazar milletvekili seçimleri olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorununa 'kararsızlar' dağıtıldıktan sonra seçmenin verdiği yanıtın partilere göre dağılımı şu şekilde oldu:

• AK Parti:%43.9
• MHP:%16.8
• CHP:%14.5
• İYİ Parti:%12.7
• HDP:%2.1
• DEVA Partisi:%2.0
• Zafer Partisi:%1.5
• Diğer:%3.7

Kocaeli

Kocaeli
Kocaeli’nde 'Bu pazar milletvekili seçimleri olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorununa 'kararsızlar' dağıtıldıktan sonra seçmenin verdiği yanıtın partilere göre dağılımı şu şekilde oldu:

• AK Parti:%43.1
• CHP:%21.9
• İYİ Parti:%10.8
• MHP:%8.5
• HDP:%6.2
• DEVA Partisi:%2.7
• Zafer Partisi:%1.6
• Diğer:%2.5

Malatya

Malatya
Malatya’da 'Bu pazar milletvekili seçimleri olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorununa 'kararsızlar' dağıtıldıktan sonra seçmenin verdiği yanıtın partilere göre dağılımı şu şekilde oldu:

• AK Parti:%45.3
• CHP:%18.9
• MHP:%12.7
• İYİ Parti:%5.9
• HDP:%5.8
• DEVA Partisi:%2.0
• Yeniden Refah:%1.9
• Diğer:%5.1
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