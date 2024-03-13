Dilan Polat'tan sonra gözler ona çevrilmişti... Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine sürpriz ceza

Lüks ve gösterişli yaşamlarıyla dikkatleri çeken ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan ve Engin Polat çiftinin soruşturması büyük ses getirmişti.



HAKLARINDA 5 AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA VAR

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi ağır suçlamalarla tutuklanan Dilan ve Engin Polat hala cezaevinde.

Dilan Polat'ın tutuklanmasıyla başltılan soruşturma sonrası gözler diğer sosyal medya fenomenlerine çevrildi.

LİSTENİN BAŞINDA YER ALDI Özellikle de Polat'a özendiği iddia edilen Özlem Öz listenin başında yer aldı.

MASAK tarafından inceleme altına alınan ve haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma devam eden Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.