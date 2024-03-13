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  4. Dilan Polat'tan sonra gözler ona çevrilmişti... Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine sürpriz ceza

Dilan Polat'tan sonra gözler ona çevrilmişti... Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine sürpriz ceza

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.03.2024 07:25
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Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından kara para aklama ve vergi kaçırma kapsamında başlatılan soruşturma diğer sosyal medya fenomenlerine de sıçradı. Bu isimlerden biri de Özlem - Tayyar Öz çifti oldu. Haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma devam eden ünlü çifte sürpriz bir ceza kesildi.

Lüks ve gösterişli yaşamlarıyla dikkatleri çeken ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan ve Engin Polat çiftinin soruşturması büyük ses getirmişti.


Keşfet

HAKLARINDA 5 AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA VAR

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi ağır suçlamalarla tutuklanan Dilan ve Engin Polat hala cezaevinde.
Dilan Polat'ın tutuklanmasıyla başltılan soruşturma sonrası gözler diğer sosyal medya fenomenlerine çevrildi.

LİSTENİN BAŞINDA YER ALDI

LİSTENİN BAŞINDA YER ALDI
Özellikle de Polat'a özendiği iddia edilen Özlem Öz listenin başında yer aldı.
MASAK tarafından inceleme altına alınan ve haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma devam eden Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

550 BİN TL'LİK CEZA

550 BİN TL'LİK CEZA
Show TV'nin özel haberine göre, Özlem Öz'ün yaptığı yanıltıcı reklam sebebiyle çifte 550 bin TL para cezası kesildi.
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Dilan Polat Özlem Öz Tayyar Öz sosyal medya magazin
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