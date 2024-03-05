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  4. Dilber için pavyon turları başladı! En ucuz turun fiyatı 'yok artık' dedirtti

Dilber için pavyon turları başladı! En ucuz turun fiyatı 'yok artık' dedirtti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.03.2024 12:21
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Yılmaz Erdoğan'ı yıllar sonra televizyon ekranlarına döndüren İnci Taneleri dizisi özellikle pavyon sahneleriyle dikkat çekti. Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği 'Dilber' karakterinin dans sahneleri izlenme rekorları kırdı. Dilber'in elbisesi satışa sunuldu dansı içinse kurslar açıldı. Şimdi de Dilber için pavyon turları başladı...

Yılmaz Erdoğan'ın hem başrolünde yer aldığı hem de senaryosunu kalame aldığı İnci Taneleri dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ses getirdi. Her bölümü büyük yankı uyandıran dizide özellikle Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği 'Dilber' karakteri çok konuşuldu.

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SONUNDA BU DA OLDU...

Dilber'in pavyon dansı adeta akım haline geldi. Ergüçlü'nün performansı çok başarılı bulunurken Dilber'in elbisesi satışa sunuldu, dansı içinse kurslar açıldı.
Birçok tartışmayı beraberinde getiren Dilber karakteri içinse şimdi de turlar düzenlenmeye başlandı.
DurakMedya’dan Mustafa Barış Durak’ın haberine göre; İnci Taneleri dizisinin çekildiği pavyona turlar yapılmaya başlandı.
En ucuz tur fiyatının 10 bin TL’den başladığı açıklandı.
Mart ayında tüm kontenjanın dolduğu belirtilirken nisan ayı içinde sınırlı sayıda kontenjan kaldığı duyuruldu.
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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Erdoğan Hazar Ergüçlü İnci Taneleri lame ele karakteri
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