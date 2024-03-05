Dilber için pavyon turları başladı! En ucuz turun fiyatı 'yok artık' dedirtti

Yılmaz Erdoğan'ın hem başrolünde yer aldığı hem de senaryosunu kalame aldığı İnci Taneleri dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ses getirdi. Her bölümü büyük yankı uyandıran dizide özellikle Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği 'Dilber' karakteri çok konuşuldu.

