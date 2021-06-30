Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa Versace'nin reklam yüzü oldu!

Ünlü şarkıcı Versace ile yeni bir anlaşma daha yaptı. Daha önce dünyaca ünlü markanın çanta tanıtımı olan "La Medusa Bag" serisinde yer almıştı. Bu kez ise 2021-2022 kış sezonu için objektif karşısına geçti. Markanın yeni yüzü olan genç şarkıcı, koleksiyonun çekimleri için saçlarında imaj değişikliğine giderek hayranlarını epey şaşırttı.
Dua Lipa Versace'nin yeni yüzü oldu!
Grammy ödüllü ünlü şarkıcı Dua Lipa, dünyaca ünlü marka Versace'nin reklam yüzü oldu.
Daha öncede aynı marka ile iş birliği yapan ünlü şarkıcı bu kez markanın sonbahar kış koleksiyonuna yüz oldu.
DAHA ÖNCEDE İŞBİRLİĞİ YAPMIŞTI
Geçtiğimiz yıllarda yine aynı markanın "La Medusa Bag" tanıtımında boy göstermişti.
REKLAM YÜZÜ OLDU
Versace markası yıllardır işbirliği kapsamında giydirdiği Dua Lipa reklam anlaşması yaparak yeni koleksiyonlarına reklam yüzü olarak seçtiler.
İMAJ DEĞİŞTİRDİ
Öte yandan markanın çekimlerine başlayan şarkıcı saçlarında köklü bir değişime giderek kızıla boyattı.
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