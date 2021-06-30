Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa Versace'nin reklam yüzü oldu!

Ünlü şarkıcı Versace ile yeni bir anlaşma daha yaptı. Daha önce dünyaca ünlü markanın çanta tanıtımı olan "La Medusa Bag" serisinde yer almıştı. Bu kez ise 2021-2022 kış sezonu için objektif karşısına geçti. Markanın yeni yüzü olan genç şarkıcı, koleksiyonun çekimleri için saçlarında imaj değişikliğine giderek hayranlarını epey şaşırttı.