Hailey Bieber sere serpe kumlara uzandı! Sınırları zorlayan pozlar

Justin Bieber ile evli olan Hailey Bieber, sosyal medyadaki iddialı ve cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü ismin bu defa son pozlarıyla olay oldu.
SON POZLARI OLAY OLDU
Rhode Beauty'nin kurucusu ve model Hailey Bieber bikini pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
Minik bikinisiyle kumsalda sere serpe uzanan Bieber iddialı pozlarıyla beğeni topladı.
Ünlü modelin cesur pozlarına; 'Yine harikasın', 'Muhteşem görünüyorsun', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.
Justin Bieber ile mutlu beraberliği devam eden Hailey Bieber, bir röportajında hamilelik iddialarına yanıt vermişti.
"Son zamanlarda herkes 'Aman Tanrım, o hamile' diyordu ve bu daha önce de birçok kez başıma geldi" diyen ünlü model, "Cesaret kırıcı bir şey var ki... Bir kez olsun şişip hamile kalamam. 'Ah, evet, umurumda değil' deseydim bu yalan olurdu."