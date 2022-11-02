Dünyanın en tehlikeli bitkisini yetiştirdi! Dokunanı öldürüyor... “Aynı anda sıcak asitle yanıp elektrik çarpması gibi”

“SADECE MERAKIMDAN BESLİYORUM”

Bitkiyi internetteki araştırmalarının sonucunda fark ettiğini dile getiren Jones, “Yetiştirmek istedim ancak bunu çok güvenli bir şekilde yapıyorum. Sadece merakımdan besliyorum ve en ufak bir hatam her şeyin mahvolmasına neden olabilir. Onunla aramızda kimsenin anlayamadığı özel bir bağ var. Evimi ziyaret eden kişilerin dokunmaması için özel bir kafes yaptırdım ve üzerine uyarı notunu ekledim” dedi.