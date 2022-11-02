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Dünyanın en tehlikeli bitkisini yetiştirdi! Dokunanı öldürüyor... “Aynı anda sıcak asitle yanıp elektrik çarpması gibi”

02.11.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’nın Queensland bölgesindeki yağmur ormanlarından gelen bir tür ısırgan otunu Birleşik Krallık’ta yetiştiren 49 yaşındaki Daniel Emlyn-Jones dünyanın en tehlikeli bitkisine evinde bakıyor. Özel bir kafesin içinde yetiştirdiği bitkisinin yapraklarına dokunulması durumunda dayanılmaz bir acı verdiği ve kişileri intihara sürüklediği söylendi.

İngiltere’nin Oxford şehrinde yaşayan 49 yaşındaki Daniel Emlyn-Jones isimli bir adam “Gympie-Gympie” olarak bilinen dünyanın en tehlikeli bitkisini evinde yetiştiriyor. Bilim insanları tarafından Latince ismi Dendrocnide moroides olarak tanımlanan bitkinin ısırgan otunun bir akrabası olduğu belirtildi.

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“SADECE MERAKIMDAN BESLİYORUM”

Bitkiyi internetteki araştırmalarının sonucunda fark ettiğini dile getiren Jones, “Yetiştirmek istedim ancak bunu çok güvenli bir şekilde yapıyorum. Sadece merakımdan besliyorum ve en ufak bir hatam her şeyin mahvolmasına neden olabilir. Onunla aramızda kimsenin anlayamadığı özel bir bağ var. Evimi ziyaret eden kişilerin dokunmaması için özel bir kafes yaptırdım ve üzerine uyarı notunu ekledim” dedi.

20 İLA 30 DAKİKA İÇİNDE ÖLDÜRÜYOR

20 İLA 30 DAKİKA İÇİNDE ÖLDÜRÜYOR
Avustralya ve Malezya’daki yağmur ormanlarında yetişen ve tüy gibi ince iğnelerle dolu olan bitkinin 20 ila 30 dakika içinde dokunan kişiyi öldürecek kadar büyük bir acı verdiği söylendi. Bitkinin insan üzerindeki etkisi ise aynı anda sıcak asitle yanıp elektrik çarpmasına benzetildi. Belirtilerin aylarca devam edebileceğini ifade eden uzmanlar bazı hastaların acılara dayanamayarak intihar ettiğini söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
ısırgan otu İngiltere bitki

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