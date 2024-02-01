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  4. Ebru Polat takipçilerinden itiraf istedi! Gördüğü mesajı "Oha ne sapıksınız" diyerek paylaştı

Ebru Polat takipçilerinden itiraf istedi! Gördüğü mesajı "Oha ne sapıksınız" diyerek paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.02.2024 10:08 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ebru Polat takipçilerinden kendisine itirafta bulunmalarını istedi. Gelen bazı mesajlar ise ağızları açık bıraktı. Şarkıcı mesajlardan birini "Oha ne sapıksınız" diyerek paylaştı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan şarkıcı Ebru Polat zaman zaman takipçilerinden gelen itirafları paylaşarak gündem oluyor. Ebru Polat takipçilerinden itiraflarını yazmalarını istedi.

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YOK ARTIK DEDİRTEN MESAJLAR

Ebru Polat aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla yine adından söz ettirdi. "Sağlam itiraflar gelsin" diyerek mesajları yayınlayan şarkıcıya olay mesajlar geldi.

Bir takipçi Ebru Polat'a "üvey annemle birlikte oldum" mesajı attı. Polat ise bunu paylaşarak "Oha ne sapıksınız" dedi.

Bir başkası ise gerçek baldızıyla ilişki yaşadığını söyleyince Ebru polat "Karına gerçekten yazık sen de kız kardeşi de hiç mi utanmanız yok" diyerek tepki gösterdi.

Ebru Polat bir süre önce anneannesine aşık olduğunu söyleyen birinin itirafı sonrası psikolojisinin bozulduğunu söylemiş ve artık gelen mesajları paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Ebru Polat sosyal medya istedi
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