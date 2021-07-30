Ekmek Teknesi'nin 'Ölü'sünün son hali görenleri şoke etti! Ünlü oyuncu Mehmet Usta şimdi ne yapıyor?

ATV’nin hafızalara kazınan dizisi Ekmek Teknesi’nde ‘Ölü’ karakteri ile dikkat çeken Mehmet Usta’nın son hali sosyal medyayı salladı. Hafızalarda Ekmek Teknesi’ndeki ‘Ölü’ ve Bez Bebek ‘Joker’ karakteriyle tanınan Mehmet Usta’nın uzun yıllar sonraki hali herkesi şaşırttı. Görenler inanamadı…

Son olarak, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde görülen Mehmet Usta, başrolünü oynadığı "Kar Kırmızı" filmiyle sanatseverlerin beğenisini topladı.

Yaptığı bir röportajda "Ben askı olmaya çalışıyorum. İnsanlar, Ekmek Teknesi dizisindeki 'Ölü' ya da Bez Bebek dizisinde 'Joker' karakteriyle biliyor. Demek ki üstüme giymiş olduğum elbiseler iyi durmuş." Diyen başarılı oyuncunun son hali dikkat çekti.