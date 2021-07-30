Ekmek Teknesi'nin 'Ölü'sünün son hali görenleri şoke etti! Ünlü oyuncu Mehmet Usta şimdi ne yapıyor?

ATV’nin hafızalara kazınan dizisi Ekmek Teknesi’nde ‘Ölü’ karakteri ile dikkat çeken Mehmet Usta’nın son hali sosyal medyayı salladı. Hafızalarda Ekmek Teknesi’ndeki ‘Ölü’ ve Bez Bebek ‘Joker’ karakteriyle tanınan Mehmet Usta’nın uzun yıllar sonraki hali herkesi şaşırttı. Görenler inanamadı…
Görenler inanamadı!
ATV ekranlarının efsane dizisi Ekmek Teknesi'nde ''Ölü'' karakterine hayat veren Mehmet Usta'nın son hali milyonları şaşırttı.
Son olarak, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde görülen Mehmet Usta, başrolünü oynadığı "Kar Kırmızı" filmiyle sanatseverlerin beğenisini topladı.
Yaptığı bir röportajda "Ben askı olmaya çalışıyorum. İnsanlar, Ekmek Teknesi dizisindeki 'Ölü' ya da Bez Bebek dizisinde 'Joker' karakteriyle biliyor. Demek ki üstüme giymiş olduğum elbiseler iyi durmuş." Diyen başarılı oyuncunun son hali dikkat çekti.
Bir döneme damga vuran Ekmek Teknesi dizisindeki ‘Ölü’ karakteri birçok diziseverin hafızasına kazındı.
Dizinin sosyal medyada gündeme tekrardan gelmesinin ardından Mehmet Usta'nın canlandırdığı ölü karakteri sosyal medyanın gündemine oturdu.
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