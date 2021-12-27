En güzel yeni yıl mesajları ve sözleri: Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter yeni yıl mesajları!

Yeni yıl kutlamaları 31 Aralık akşamında başlayacak. Heyecanların, mutlulukların, sevinçlerin paylaşacağı ve kutlamaların yapılacağı yeni yılda sevdiklerinize gönderebileceğiniz en özel mesajları bulduk ve haberimizde derledik. İşte en güzel Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter yeni yıl mesajları!
EN GÜZEL YENİ YIL MESAJLARI
* "Hayat bu; su gibi geçip gidiyor işte
Kâh gülüyor, kâh ağlıyoruz..
Bazen dağları delecek güce sahip yürekler
Bazen kuş kanadı kadar narin.
Her şeye rağmen yeni bir yıl yeni umutlar, yeni güzellikler demek
Yeni yılın herkese sağlık , mutluluk, huzur getirmesini diliyorum.
* "Düş olmadan büyük şeyler yapılamaz. 2022 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileği ile."
* Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler sizinle olsun? Mutlu ve sağlıklı yıllar!
* "Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!"
* "Her güne yeni bir yaprak sakla, her yaprağa bir öykü sığdır. Mutluluk de adına, nice güzel öyküler seninle olsun."
* Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!
* Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle... En içten sevgilerimle...
* "Yeni bir yıl.. Neler getirip, neler götürecek bilinmez. Dileğim, sağlık, mutluluk, huzur,barış getirsin. Sevdiklerimizi, umutlarımızı, yive güzel ne varsa hayatımız da hiç birini götürmesin. Kim neyi özlüyor diliyorsa yanı başında bulsun. Masmavi bir yıl olsun"
* 2021 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2022 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!
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