HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! "Alacağımız gözüküyor" dedi, beklenen 'sürprizleri' açıkladı: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana...

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! "Alacağımız gözüküyor" dedi, beklenen 'sürprizleri' açıkladı: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
06.03.2024 06:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçim için geri sayım sürerken, son anket sonuçları geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, canlı yayında yaptığı açıklamada, AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana seçim anketleriyle ilgili detayları aktaran Şen, "Vatandaşlarımız ve teşkilatlarımız bekliyor. O şehri alacağımız gözüküyor" diye konuştu.

Yerel seçim anketleri yakından takip edilirken, seçimlere 25 gün kala AK Parti'nin masasındaki son anketinin sonuçları da ortaya çıktı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durumun ne olduğu ve hangi adayın önde olduğu merak edilirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen son anket sonuçlarını paylaştı. Şen'in İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ve İzmir için kullandığı iddialı ifadeler dikkat çekti.

31 MART SEÇİMLERİYLE İLGİLİ TÜM HABERLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

Yerel Seçim 2024

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, katıldığı CNN Türk yayınında yerel seçimlere yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Her büyükşehirde iddialı olduklarını belirten Şen, AK Parti tarafından yaptırılan son seçim anketinin de sonuçlarıyla ilgili bilgiler paylaştı.

Şen'in açıklamaları şöyle:

"İstanbul eşsiz bir şehir. Fakat mevcut büyükşehir belediye başkanı tarafından ziyan edilmiş şehir. Bizim adayımız 'Sadece İstanbul' diyor. Bu farkı net bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Murat Kurum ziyan edilmiş şehirde diyor ki 'Sadece İstanbul'. Zira İstanbul geri gitti. Trafik katlandı.

İstanbul'da anketler ortada. Ben böyle tek tek rakamlar söylemeyeyim. Bu modern dönemde trafik bir çileye dönüşmüş. Yapılması gereken şey çilesiz bir şehir ortaya koymak. Metroları zamanında yaparsınız, hazır yapılmakta olana beton dökmezsiniz. Planlayarak gidersiniz.

Biz öyle şeyler yapmışız ki İstanbul'u durdursanız da durmuyor. Bir şeyler yapmışsınız 20 senedir 30 senedir orada. İkinci bir 5 seneyi İstanbul kaldırmaz.

Bizim gördüğümüz DEM seçmeni CHP'ye çalışıyor. Bizim analizlerimizde CHP tarafına kaymalar olduğu gözüküyor. Seçmen illa da partisinin adayı gibi düşünmek zorunda değil. Benim gördüğüm bir kısmının CHP tarafına doğru yöneldiği. İYİ Parti'de de öyle seçmeni.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya Adana Ankara İstanbul İzmir ak parti Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası açıkladı! Krediler için yeni karar

Merkez Bankası açıkladı! Krediler için yeni karar

Miting sonunda ilginç anlar! 'Denetim amiriyim' dedi, söylediklerine İmamoğlu da şaşırdı

Miting sonunda ilginç anlar! 'Denetim amiriyim' dedi, söylediklerine İmamoğlu da şaşırdı

YRP Düzce Belediye başkan adayı Davut Güloğlu vatandaşla tartıştı! Elindeki mikrofonu fırlatıp üzerine yürüdü

YRP Düzce Belediye başkan adayı Davut Güloğlu vatandaşla tartıştı! Elindeki mikrofonu fırlatıp üzerine yürüdü

Elazığ'da fuhuş operasyonu! AK Partili belediye başkanı tutuklandı

Elazığ'da fuhuş operasyonu! AK Partili belediye başkanı tutuklandı

Dün hesaplara yattı, çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdi!

Dün hesaplara yattı, çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdi!

Yazar Eylem Tok: Çok korktum, dönüp teslim olacağız

Yazar Eylem Tok: Çok korktum, dönüp teslim olacağız

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ünlü markaların bugüne özel indirimlerini sizin için seçtik

Ünlü markaların bugüne özel indirimlerini sizin için seçtik

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.