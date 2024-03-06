Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! "Alacağımız gözüküyor" dedi, beklenen 'sürprizleri' açıkladı: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana...

Yerel seçim anketleri yakından takip edilirken, seçimlere 25 gün kala AK Parti'nin masasındaki son anketinin sonuçları da ortaya çıktı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durumun ne olduğu ve hangi adayın önde olduğu merak edilirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen son anket sonuçlarını paylaştı. Şen'in İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ve İzmir için kullandığı iddialı ifadeler dikkat çekti.

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