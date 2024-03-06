Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! "Alacağımız gözüküyor" dedi, beklenen 'sürprizleri' açıkladı: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana...

Yerel seçim anketleri yakından takip edilirken, seçimlere 25 gün kala AK Parti'nin masasındaki son anketinin sonuçları da ortaya çıktı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durumun ne olduğu ve hangi adayın önde olduğu merak edilirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen son anket sonuçlarını paylaştı. Şen'in İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ve İzmir için kullandığı iddialı ifadeler dikkat çekti.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, katıldığı CNN Türk yayınında yerel seçimlere yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Her büyükşehirde iddialı olduklarını belirten Şen, AK Parti tarafından yaptırılan son seçim anketinin de sonuçlarıyla ilgili bilgiler paylaştı.
Şen'in açıklamaları şöyle:
"İstanbul eşsiz bir şehir. Fakat mevcut büyükşehir belediye başkanı tarafından ziyan edilmiş şehir. Bizim adayımız 'Sadece İstanbul' diyor. Bu farkı net bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Murat Kurum ziyan edilmiş şehirde diyor ki 'Sadece İstanbul'. Zira İstanbul geri gitti. Trafik katlandı.
İstanbul'da anketler ortada. Ben böyle tek tek rakamlar söylemeyeyim. Bu modern dönemde trafik bir çileye dönüşmüş. Yapılması gereken şey çilesiz bir şehir ortaya koymak. Metroları zamanında yaparsınız, hazır yapılmakta olana beton dökmezsiniz. Planlayarak gidersiniz.
Biz öyle şeyler yapmışız ki İstanbul'u durdursanız da durmuyor. Bir şeyler yapmışsınız 20 senedir 30 senedir orada. İkinci bir 5 seneyi İstanbul kaldırmaz.
Bizim gördüğümüz DEM seçmeni CHP'ye çalışıyor. Bizim analizlerimizde CHP tarafına kaymalar olduğu gözüküyor. Seçmen illa da partisinin adayı gibi düşünmek zorunda değil. Benim gördüğüm bir kısmının CHP tarafına doğru yöneldiği. İYİ Parti'de de öyle seçmeni.