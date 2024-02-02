Eşiyle yatak odasında yaptıklarını açık açık anlatmıştı... Heidi Klum iddialı pozuyla olay oldu

Dünyaca ünlü süper model Heidi Klum, geçtiğimiz günlerde aşk hayatıyla ilgili oldukça samimi açıklamalarda bulunmuştu.
Müzisyen Tom Kaulitz ile mutlu bir evliliği olan Heidi Klum, cesur paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiriyor.
Heidi Klum, perşembe akşamı Los Angeles'ta düzenlenen Warner Music Group Grammy Öncesi partisine katıldı.
50 yaşındaki süpermodel, göğüs dekoltesini açığa çıkaran çapraz göğüs kesimli siyah kısa bir elbise giydi.
Partiden fotoğraflarını 11,8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem olmayı başardı.
Eski Victoria's Secret modeli en son kendisinden 17 yaş küçük eşiyle yatak odası sırlarını paylaşmıştı.