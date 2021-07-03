Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir ayrılık daha! İşte sevilen dizide yaşanan yaprak dökümleri...

2015 yılından bu yana sezonlardır ekranda olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde, geçtiğimiz sezon birçok ayrılık yaşanmıştı. Dizi, geçtiğimiz günlerde sezon finali yaparak, çekimlere mola vermişti. Sezon finalinde yaşanan ayrılıkların ardından sevilen bir isim daha diziye veda ettiğini açıkladı. İşte dizide yaşanan yaprak dökümleri...