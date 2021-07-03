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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir ayrılık daha! İşte sevilen dizide yaşanan yaprak dökümleri...

03.07.2021 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde ekranlara gelen ve 6 sezondur ekranlarda olan sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da, geçtiğimiz sezon pek çok ayrılık yaşanmıştı. Sezon finalinde yaşanan ayrılıklardan sonra bir isim daha diziye veda ettiğini duyurdu. İşte reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yaşanan yaprak dökümleri...

2015 yılından bu yana sezonlardır ekranda olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde, geçtiğimiz sezon birçok ayrılık yaşanmıştı. Dizi, geçtiğimiz günlerde sezon finali yaparak, çekimlere mola vermişti. Sezon finalinde yaşanan ayrılıkların ardından sevilen bir isim daha diziye veda ettiğini açıkladı. İşte dizide yaşanan yaprak dökümleri...

EDHO dizisinde bir ayrılık daha!

ATV ekranlarının sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, geçtiğimiz günlerde sezon finali yaparak ekranlara mola vermişti.
Sevilen dizide sezon finalinde bazı ayrılıklar yaşanmıştı. Bunlardan biri Savaş karakterini canlandıran başarılı oyuncu Hakkı Ergök'tü.
Yine Volkan karakterine hayat veren Erdinç Gülener de sezon finalinde diziye veda eden isimlerden biri olmuştu.
Geçtiğimiz hafta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan yeni bir ayrılık haberi daha geldi.

Pelin Akil de veda etti!

Pelin Akil de veda etti!
Sevilen dizide rol alan ve Bahar karakterini canlandıran Pelin Akil de diziye veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
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atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Pelin Akil
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