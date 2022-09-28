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  4. Estetik pişmanlığıyla dikkat çekmişti! Yemek videosu çeken Taha Duymaz'dan şaşırtan karar

Estetik pişmanlığıyla dikkat çekmişti! Yemek videosu çeken Taha Duymaz'dan şaşırtan karar

28.09.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz kulak ve burun estetiği yaptırdığı için pişman olduğunu söylemişti. Bir hayli değişime uğrayan fenomen Taha Duymaz şarkıcılığa soyundu! Taha Duymaz şarkı çıkaracağını duyurunca pek çok yorum aldı.

Sosyal medyada yemek videoları paylaşarak tanınan Taha Duymaz’ın değişimi ve estetikleri uzun zamandır gündemdeydi. Öyle ki Taha son olarak estetik pişmanlığından bahsetmişti.

Taha Duymaz "Şu an mutluyum ama sosyal medya kullanmasaydım burnuma ve kulağıma dokunmazdım. Sürekli kulağımla burnumla ilgili kötü yorumlar alıyordum çok zorbalık çektim. Ben yaptırdıktan sonra şunu anladım 'keşke yapmasaydım' dedim. İnsanların lafıyla hareket etmek istemiyorum" demişti.

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"ÇOK EMEK SARF ETTİM"

Yemek videoları ile ünlenen Duymaz yeni bir işe soyundu. Taha Duymaz şarkı çıkardığını "Merhabalar uzun zamandır üzerinde çalıştığımız şarkı klibim sonunda hazır. Taha Duymaz-Koz adlı şarkım 7 Ekim'de yayında. Bu şarkı için çok fazla emek sarf ettim umarım hak ettiği değeri alır" diyerek duyurdu.

Estetik yaptırmıştı! Yemek videolarıyla tanınan fenomen Taha Duymaz'dan itiraflar: Burnuma ve kulağıma...Estetik yaptırmıştı! Yemek videolarıyla tanınan fenomen Taha Duymaz'dan itiraflar: Burnuma ve kulağıma...

Taha Duymaz'ın açıklamasına ise "Ne alaka" yorumları yağdı.

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Ünlü fenomen ise yemek videoları da çekmeye devam edeceğini söyledi.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Taha Duymaz sosyal medya söyledi
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