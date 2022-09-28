Estetik pişmanlığıyla dikkat çekmişti! Yemek videosu çeken Taha Duymaz'dan şaşırtan karar

Sosyal medyada yemek videoları paylaşarak tanınan Taha Duymaz’ın değişimi ve estetikleri uzun zamandır gündemdeydi. Öyle ki Taha son olarak estetik pişmanlığından bahsetmişti.

Taha Duymaz "Şu an mutluyum ama sosyal medya kullanmasaydım burnuma ve kulağıma dokunmazdım. Sürekli kulağımla burnumla ilgili kötü yorumlar alıyordum çok zorbalık çektim. Ben yaptırdıktan sonra şunu anladım 'keşke yapmasaydım' dedim. İnsanların lafıyla hareket etmek istemiyorum" demişti.

"ÇOK EMEK SARF ETTİM"

Yemek videoları ile ünlenen Duymaz yeni bir işe soyundu. Taha Duymaz şarkı çıkardığını "Merhabalar uzun zamandır üzerinde çalıştığımız şarkı klibim sonunda hazır. Taha Duymaz-Koz adlı şarkım 7 Ekim'de yayında. Bu şarkı için çok fazla emek sarf ettim umarım hak ettiği değeri alır" diyerek duyurdu.

Taha Duymaz'ın açıklamasına ise "Ne alaka" yorumları yağdı.

Ünlü fenomen ise yemek videoları da çekmeye devam edeceğini söyledi.