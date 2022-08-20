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Euphoria dizisinde oynayan Chloe Cherry erkek arkadaşının teşvik etmesi sayesinde porno yıldızı olmuş

20.08.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Euphoria dizisinde rol alan porno yıldızı Chloe Cherry samimi açıklamalarda bulundu. Dizide öne çıkan isimlerden olan genç oyuncu porno yıldızı olması konusunda "Sevgilim o dönem teşvik etmeseydi böyle olmazdı" yorumunda bulundu.

HBO'nun Emmy ödüllü dizisi Euphoria'da yer alan yetişkin film yıldızı Chloe Cherry açıklamalarıyla dikkat çekti. Genç oyuncu babasını 8 yaşında kaybetmesinden dolayı hayatının çok farklı bir yöne evrildiğini söyledi.

200'den fazla yetişkin filminde rol alan Cherry, 'gerçekten güzel' bir şekilde yetiştirildiğini, ancak babası sekiz yaşındayken öldüğünde hayatının değiştiğini düşünüyor. Babasının ölümünden sonra derslerinde başarısız olmaya başlayan ünlü isim bu süreçte farklı bir yola girdi.

"EĞER BABAM ÖLMESEYDİ..."

Cherry, 2015'te 18 yaşına girdikten sadece birkaç gün sonra porno kariyerine başlamak için Miami'ye taşındı ve daha sonra Los Angeles'a taşındı. 2019'a kadar filmleri Pornhub'da 125 milyondan fazla izlendi.
Euphoria'da bir fahişeyi canlandıran genç isim "Sık sık eğer babam ölmeseydi ne kadar normal biri olurdum diye düşünüyorum. Sadece ortalama bir insan olurdum ama böyle olmak ister miydim onu da bilmiyorum" dedi.
Bu süreçte erkek arkadaşı onu teşvik etmemiş olsaydı, Cherry'nin liseden hemen sonra porno kariyerine başlama arzusu gerçeğe dönüşmemiş olabilirdi. Cheery, erkek arkadaşına üniversiteye gitmek yerine bir yetişkin film yıldızı olmak için Miami'ye gitmek istediğini söylediğinde, erkek arkadaşı onu bunu yapması için desteklemişti.
Cherry, başlangıçta "Ben aslında porno yapamam. Ölürüm" dese de, erkek arkadaşı ona endüstriyi ve diğer porno yıldızlarının hayatlarını araştırmasını önerdikten sonra fikri değişti.
Pornoyu sevdiğini fark eden genç oyuncu, ''Neden yapmıyorum? Yani, sadece yaşlanacağım" diyerek sektöre girdiğini söyledi.
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euphoria
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