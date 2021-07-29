Evler boşaltıldı! Adana, Osmaniye ve Mersin'de yangın

Antalya Manavgat'taki yangın söndürülmeden Türkiye'nin birçok ilinden yangın haberi geldi. Adana, Osmaniye ve Mersin'de dün başlayan yangınlara müdahale bugün de sürüyor.

3 İLDE YANGIN

ADANA Adana'nın Kozan ilçesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarına sabahın erken saatlerinde havadan ve karadan müdahale ile başlandı.

Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Rüzgar, çalışmaları olumsuz etkiliyor. Yangın nedeniyle 5 köy tahliye edilmişti.

MERSİN Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında dün çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi. Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla bölgede çalışmaya başladı.