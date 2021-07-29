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  4. Evler boşaltıldı! Adana, Osmaniye ve Mersin'de yangın

Evler boşaltıldı! Adana, Osmaniye ve Mersin'de yangın

29.07.2021 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana, Osmaniye ve Mersin'de dün çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları bugün de devam ediyor. Adana'daki yangına sabahın erken saatlerinde havadan ve karadan müdahale başladı. Mersin, Osmaniye ve Adana'daki yangın nedeniyle tehlike altındaki mahalle ve köyler boşaltıldı.

Antalya Manavgat'taki yangın söndürülmeden Türkiye'nin birçok ilinden yangın haberi geldi. Adana, Osmaniye ve Mersin'de dün başlayan yangınlara müdahale bugün de sürüyor.

3 İLDE YANGIN

ADANA

ADANA
Adana'nın Kozan ilçesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarına sabahın erken saatlerinde havadan ve karadan müdahale ile başlandı.
Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Rüzgar, çalışmaları olumsuz etkiliyor. Yangın nedeniyle 5 köy tahliye edilmişti.

MERSİN

MERSİN
Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında dün çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi. Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla bölgede çalışmaya başladı.
Yangın nedeniyle, çevre mahallelerdeki bazı evler jandarma ekiplerinin koordinasyonunda tedbiren boşaltıldı. Vali Ali İhsan Su da ilçenin Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki ilk müdahale ekip merkezine gelerek Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
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Anahtar Kelimeler:
yangın Adana Mersin Osmaniye
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