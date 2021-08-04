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  4. Evliliği kısa sürmüştü! Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi bakın kim çıktı!

Evliliği kısa sürmüştü! Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi bakın kim çıktı!

04.08.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2007'de evlilik yapan Ceren Benderlioğlu'nun ilk evliliği kısa sürmüştü. 2010'da fotoğrafçı Emir Benderlioğlu ile dünyaevine giren Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi ünlü bir isim çıktı. Emir Benderlioğlu ile 11 yıldır mutlu evliliğine devam eden Ceren Benderlioğlu oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer aldı.

Ekranların tanınan simalarından Ceren Benderlioğlu 2010'da Emir Benderlioğlu ile hayatını birleştirmiş ve bu evlilikten Nur Benderlioğlu adında bir kız çocuğu annesi olmuştu. 2007'de bir evlilik yapan ancak evliliği kısa süren Ceren Benderlioğlu'nun ilk eşi ünlü bir isim çıktı. İşte ayrıntılar...

Ceren Benzerlioğlu'nun eski eşi bakın kim çıktı!

Ceren Şekerci 2010'da, fotoğrafçı Emir Benderlioğlu ile evlendi ve Nur Benderlioğlu adında bir kız çocuğu annesi oldu.
Şekerci, 2007'de Devrim Saltoğlu ile evlenmişti. Ancak çift, anlaşamadıkları için kısa sürede evliliklerini noktalama kararı almıştı.

Devrim Saltoğlu kimdir?

Devrim Saltoğlu kimdir?
30 Haziran 1973 Trabzon doğumlu Devrim Saltoğlu 48 yaşındadır. Saltoğlu oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer aldı.
Sıla, Melekler Adası, Asmalı Konak, Kapadokya düşleri gibi projelerde yer alan Saltoğlu 2007'de Ceren Şekerci ile hayatını birleştirdi ancak çift, şiddetli geçimsizlik nedeni ile kısa sürede boşanma kararı aldı.
Saltoğlu, Trabzon Anadolu Lisesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümü, A.Ü Devlet Konservatuvarı tiyatro oyunculuğu mezunudur.
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TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi
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