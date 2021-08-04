Evliliği kısa sürmüştü! Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi bakın kim çıktı!

Ekranların tanınan simalarından Ceren Benderlioğlu 2010'da Emir Benderlioğlu ile hayatını birleştirmiş ve bu evlilikten Nur Benderlioğlu adında bir kız çocuğu annesi olmuştu. 2007'de bir evlilik yapan ancak evliliği kısa süren Ceren Benderlioğlu'nun ilk eşi ünlü bir isim çıktı. İşte ayrıntılar...

Ceren Benzerlioğlu'nun eski eşi bakın kim çıktı!

Ceren Şekerci 2010'da, fotoğrafçı Emir Benderlioğlu ile evlendi ve Nur Benderlioğlu adında bir kız çocuğu annesi oldu.

Şekerci, 2007'de Devrim Saltoğlu ile evlenmişti. Ancak çift, anlaşamadıkları için kısa sürede evliliklerini noktalama kararı almıştı.

Devrim Saltoğlu kimdir? 30 Haziran 1973 Trabzon doğumlu Devrim Saltoğlu 48 yaşındadır. Saltoğlu oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer aldı.

Sıla, Melekler Adası, Asmalı Konak, Kapadokya düşleri gibi projelerde yer alan Saltoğlu 2007'de Ceren Şekerci ile hayatını birleştirdi ancak çift, şiddetli geçimsizlik nedeni ile kısa sürede boşanma kararı aldı.