Filenin Sultanları'ndan Hande Baladın bacak ve sırt dekoltesiyle olay oldu! "Dünyanın en güzel voleybolcusu"

Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonluğunda payı olan isimlerden biri olan Hande Baladın A milli voleybol takımının parlayan yıldızları arasında yer alıyor.





POZLARINA YORUM YAĞDI

Başarılı spor kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine toplayan Hande Baladın cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Hande Baladın bu defa derin yırtmaçlı ve sırt dekolteli tarzıyla gündem oldu. Güzel sporcunun cesur seçimi takipçilerinden tam not aldı.

Hande Baladın'a sosyal medyada; 'Dünyanın en güzel voleybolcusu', 'Harika görünüyorsun', 'Yine muhteşem', 'Bu nasıl bir güzellik' gibi yorumlar yapıldı.