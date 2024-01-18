Filenin Sultanları'ndan Hande Baladın bacak ve sırt dekoltesiyle olay oldu! "Dünyanın en güzel voleybolcusu"

Filenin Sultanları ve Eczacıbaşı Dynavit'in yıldız oyuncularından Hande Baladın başarılı spor kariyeri ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medyadaki pozlarıyla da adından sıkça söz ettiren Baladın şimdi de bacak ve sırt dekoltesiyle olay oldu. Ünlü isme yorum yağdı...
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.