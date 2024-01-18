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Filenin Sultanları'ndan Hande Baladın bacak ve sırt dekoltesiyle olay oldu! "Dünyanın en güzel voleybolcusu"

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.01.2024 14:54 | Son Güncelleme:
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Filenin Sultanları ve Eczacıbaşı Dynavit'in yıldız oyuncularından Hande Baladın başarılı spor kariyeri ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medyadaki pozlarıyla da adından sıkça söz ettiren Baladın şimdi de bacak ve sırt dekoltesiyle olay oldu. Ünlü isme yorum yağdı...

Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonluğunda payı olan isimlerden biri olan Hande Baladın A milli voleybol takımının parlayan yıldızları arasında yer alıyor.

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POZLARINA YORUM YAĞDI

Başarılı spor kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine toplayan Hande Baladın cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alıyor.
Hande Baladın bu defa derin yırtmaçlı ve sırt dekolteli tarzıyla gündem oldu. Güzel sporcunun cesur seçimi takipçilerinden tam not aldı.
Hande Baladın'a sosyal medyada; 'Dünyanın en güzel voleybolcusu', 'Harika görünüyorsun', 'Yine muhteşem', 'Bu nasıl bir güzellik' gibi yorumlar yapıldı.
Türk millî voleybolcu Hande Baladın, 1 Eylül 1997 tarihinde Kütahya'da dünyaya geldi. Voleybola orta oyuncu olarak başladı.
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Anahtar Kelimeler:
Hande Baladın Oyuncu
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