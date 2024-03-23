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Geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız sevgilisiyle evlenmişti... 7 aylık Gonca Vuslateri'nden karnı burnunda pozlar geldi! "Kilo aldım..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
23.03.2024 17:19
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Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklamıştı Yedi aylık hamile olan Vuslateri, geçtiğimiz günlerde tüm bilgilerini sır gibi sakladığı sevgilisiyle sessiz sedasız evlenmişti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu Instagram hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı.

Gonca Vuslateri iddialı paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

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KARNI BURNUNDA POZLAR GELDİ

Oyuncu Gonca Vuslateri geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyurmuştu.

Sevgilisinden 7 aylık hamile olan Vuslateri, anne olmak için gün sayarken bebeğinin cinsiyeti de belli olmuştu. Vuslateri’nin bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenilmişti.

Vuslateri, sadece adı bilinen ve tüm bilgilerini sır gibi sakladığı sevgilisiyle geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde evlenmişti. 

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Vuslateri, son olarak Instagram hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı.

Oyuncu paylaşımına, "Şimdi bu halimden daha kiloluyum. 54 kilo giriş yaptım mevzuya, 68’e geldim.. Son 2 ay için beslenme hikayelerinizi yazın bakalım" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Gonca Vuslateri Oyuncu sevgilisi
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