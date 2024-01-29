Görenler tanıyamıyor... Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi artık bambaşka bir hayat yaşıyor! Yurt dışına yerleşip...

Habertürk'ün haberine göre, Saatçi, "Anne ve babam yüz yaşını geçtikten sonra vefat etti. Biz onları sadece dikkatli beslenmeyle değil, psikolojik olarak da ayakta tuttuk. Hayat boyunca çeşitli hedefler belirleyin. Bu da uzun ve sağlıklı yaşamın anahtarlarından biri" ifadelerini kullandı.