Görenler tanıyamıyor... Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi artık bambaşka bir hayat yaşıyor! Yurt dışına yerleşip...

Tokatçı filminde Kemal Sunal'ın hayat verdiği Osman karakterinin kör kütük aşık olduğu Emine'ye hayat veren Nazan Saatçi'nin son hali şaşırttı.
Kemal Sunal, Şevket Altuğ ve Ali Şen'in başrollerinde yer aldığı, Tokatçı filminde Sunal'ın hayat verdiği Osman karakterinin kör kütük aşık olduğu Emine'ye hayat veren Nazan Saatçi son hali gündem oldu. Görenler tanıyamadı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Nazan Saatçi'nin son hali ise ağızları açık bıraktı.
Saatçi, hayatını ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sürdürüyor. Saatçi, "14 yıldır sanat çalışmalarıyla meşgulüm. Çocuk hikâyeleri yazıyor ve resim yapıyorum" dedi. Oyuncu, geçimini de bu eserlerinden kazanıyor.
Ayrıca ABD'de hipnoterapi eğitmleri alan bir dönemin ünlü oyuncusu ayrıca, spiritüellik üzerine çalışmalar da yapıyor.
Habertürk'ün haberine göre, Saatçi, "Anne ve babam yüz yaşını geçtikten sonra vefat etti. Biz onları sadece dikkatli beslenmeyle değil, psikolojik olarak da ayakta tuttuk. Hayat boyunca çeşitli hedefler belirleyin. Bu da uzun ve sağlıklı yaşamın anahtarlarından biri" ifadelerini kullandı.