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Görenler tanıyamıyor... Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi artık bambaşka bir hayat yaşıyor! Yurt dışına yerleşip...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
29.01.2024 11:58 | Son Güncelleme:
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Yeşilçam'ın sevilen yapımlarından Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu, 1983 yapımı Tokatçı filminde hayat verdiği Emine karakteriyle hafızalarımıza kazınan Nazan Saatçi uzun süredir yaşamını ABD'de sürdürüyor. Oyuncu şimdilerde neler yaptığını anlattı. Saatçi'nin son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Adeta yıllara meydan okuyan oyuncunun paylaşımına da hayranları tarafından beğeni ve yorum yağıyor.

Tokatçı filminde Kemal Sunal'ın hayat verdiği Osman karakterinin kör kütük aşık olduğu Emine'ye hayat veren Nazan Saatçi'nin son hali şaşırttı.

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SON HALİ GÜNDEM OLDU

Kemal Sunal, Şevket Altuğ ve Ali Şen'in başrollerinde yer aldığı, Tokatçı filminde Sunal'ın hayat verdiği Osman karakterinin kör kütük aşık olduğu Emine'ye hayat veren Nazan Saatçi son hali gündem oldu. Görenler tanıyamadı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Nazan Saatçi'nin son hali ise ağızları açık bıraktı.

Saatçi, hayatını ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sürdürüyor. Saatçi, "14 yıldır sanat çalışmalarıyla meşgulüm. Çocuk hikâyeleri yazıyor ve resim yapıyorum" dedi. Oyuncu, geçimini de bu eserlerinden kazanıyor.

Ayrıca ABD'de hipnoterapi eğitmleri alan bir dönemin ünlü oyuncusu ayrıca, spiritüellik üzerine çalışmalar da yapıyor.

Habertürk'ün haberine göre, Saatçi, "Anne ve babam yüz yaşını geçtikten sonra vefat etti. Biz onları sadece dikkatli beslenmeyle değil, psikolojik olarak da ayakta tuttuk. Hayat boyunca çeşitli hedefler belirleyin. Bu da uzun ve sağlıklı yaşamın anahtarlarından biri" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Nazan Saatçi Oyuncu karakteri
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