Grinin Elli Tonu serisinin yıldızı: Kefaret ödüyorum

Çok satan aynı adlı romandan filme uyarlanan Grinin Elli Tonu (Fifty Shades of Grey) serisinde zengin, yakışıklı ve cinsel ilişkiler konusunda sınırsız bir iş insanı olan Christian Grey rolünde izleyici karşısına çıkan Jamie Dornan, seride rol almaktan pişman olmadığını dile getirdi.

"HER ŞEYİ BU SAYEDE YAPABİLDİM"

Başrolleri Jamie Dornan ve Dakota Johnson'ın paylaştığı, yönetmenliğini Sam Taylor-Johnson'ın üstlendiği erotik drama Grinin Elli Tonu vizyona girdiği yıl büyük ses getirmişti.

Filmin başrol oyuncusu Jamie Dornan, zamanında kendisine yöneltilen tüm eleştirilere rağmen bu seride oynama kararından pişman olmadığını açıkladı. Dornan, "Kariyerimde attığım her adım, oynadığım tüm bu filmler, bunları bu seri sayesinde yapabildim" dedi.

Bu film sayesinde kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan aktör, rolün ilk başta Charlie Hunnam'a verildiğinde aslında sevindiğini anlattı.

Ancak Hunnam'ın çekilmesinin ardından rolü kabul eden Dornan, filmler kitaplardan fazla uzaklaşmadığı için çıplaklık ve seks sahnelerinden ötürü gelecek eleştirilere hazırlıklı olduğunu söyledi.