MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Tatlıses sayesinde ünlü olmuştu! İşte Günel Zeynalova’nın yaptırdığı estetikler…

İbrahim Tatlıses sayesinde ünlü olmuştu! İşte Günel Zeynalova’nın yaptırdığı estetikler…

06.08.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses’in Didem şarkısından sonra üne kavuşan Azeri güzel Günel Zeynalova, şok değişimiyle herkesi şaşırttı. Küçük yaşlarda Türkiye’ye taşınan Zeynalova, geçirdiği estetik operasyonlardan sonra resmen bambaşka biri oldu. 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses’in Didem klibinde yer alan Günel Zeynalova, şarkıları ve değişimiyle adından söz ettiriyor. İşte Günel Zeynalova’nın estetikle değişimi…

Aslen Azerbaycanlı olan Günel Zeynalova, küçük yaşlarda Türkiye’ye taşındı ve ardından ünlü türkücü İbrahim Tatlıses sayesinde tanındı. Müzisyen bir ailede yetişen Zeynalova, birçok estetik operasyon geçirdi. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrasında ise bambaşka birine dönüşen Zeynalova’yı görenler tanıyamadı. İşte Günel Zeynalova’nın geçirdiği estetikler…

Görenler tanıyamıyor!

Türkücü İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ve 'Didem' şarkısı ile ünlenen Azeri güzel Günel Zeynalova, değişimiyle herkesi şaşırttı.
90'lı yıllarda şöhretinin zirvesine çıkan Azeri kızı Günel Zeynalova, şu sıralar yaptırdığı estetikler ile gündemde yer alıyor.
Daha önce değişimiyle herkesi şok eden Zeynalova’ya bazı takipçileri, estetikle Michael Jackson’a benzediğini söylemişti.
Bu yorumlar üzerine sinirlenen Zeynalova, böyle yorum yazan kişileri engellediğini ifade etmişti.
35 yaşındaki Azeri kızı Günel Zeynalova’ya çok fazla estetik yaptırdığı için bazı takipçilerinden ‘estetik bağımlısı’ yorumları da geldi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Günel Zeynalova İbrahim Tatlıses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yangın kabusu sürüyor! Bir yerleşim yerine daha sıçradı

Yangın kabusu sürüyor! Bir yerleşim yerine daha sıçradı

Milli Eğitim Bakanı değişti

Milli Eğitim Bakanı değişti

Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı

Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı

Adeta kabusu yaşadı! "Yüzüm yanmaya, kulaklarım düşmeye başladı"

Adeta kabusu yaşadı! "Yüzüm yanmaya, kulaklarım düşmeye başladı"

Lionel Messi, Barcelona'dan ayrıldı!

Lionel Messi, Barcelona'dan ayrıldı!

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Eski yengeden lezbiyen ilişki itirafı

Eski yengeden lezbiyen ilişki itirafı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yardım etmek istemişti! Aldığı yanıtla şoke oldu

Yardım etmek istemişti! Aldığı yanıtla şoke oldu

Yangın yerinde kavga! Ünlü şarkıcı havaya ateş açınca gözaltına alındı

Yangın yerinde kavga! Ünlü şarkıcı havaya ateş açınca gözaltına alındı

Emre Kınay orman yangınlarına isyan etti! Paylaşım rekoru kırdı

Emre Kınay orman yangınlarına isyan etti! Paylaşım rekoru kırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.