İbrahim Tatlıses sayesinde ünlü olmuştu! İşte Günel Zeynalova’nın yaptırdığı estetikler…

Aslen Azerbaycanlı olan Günel Zeynalova, küçük yaşlarda Türkiye’ye taşındı ve ardından ünlü türkücü İbrahim Tatlıses sayesinde tanındı. Müzisyen bir ailede yetişen Zeynalova, birçok estetik operasyon geçirdi. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrasında ise bambaşka birine dönüşen Zeynalova’yı görenler tanıyamadı. İşte Günel Zeynalova’nın geçirdiği estetikler…

Görenler tanıyamıyor!

Türkücü İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ve 'Didem' şarkısı ile ünlenen Azeri güzel Günel Zeynalova, değişimiyle herkesi şaşırttı.

90'lı yıllarda şöhretinin zirvesine çıkan Azeri kızı Günel Zeynalova, şu sıralar yaptırdığı estetikler ile gündemde yer alıyor.

Daha önce değişimiyle herkesi şok eden Zeynalova’ya bazı takipçileri, estetikle Michael Jackson’a benzediğini söylemişti.

Bu yorumlar üzerine sinirlenen Zeynalova, böyle yorum yazan kişileri engellediğini ifade etmişti.