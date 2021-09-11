Güzelliğiyle parmak ısırtıyor! Rafet El Roman'ın kızı Su estetikle bambaşka birine dönüştü

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın kendisi gibi müzisyen olma yolunda ilerleyen kızı Su El Roman, 'Jokeria' şarkısıyla büyük ses getirmişti. Birçok estetik müdahale yaptığı iddia edilen Su El Roman, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

İŞTE SU EL ROMAN'IN CESUR INSTAGRAM POZLARI:

Su El Roman, çalkantılı evlilik hayatlarıyla bir dönem magazin gündemini oldukça meşgul etmiş Rafet El Roman ile Tuğba Altıntop'un çiftinin iki kızından biri.

1998 doğumlu güzel, babası Rafet El Roman'ın çapkınlıkları hakkında yaptığı yorumla dikkatleri üzerine çekmişti.

''Can yakmadığın sürece sıkıntı yok'' Su El Roman "Herkes kendi hayatını yaşasın. Gün gelir ben de buna benzer şeylerle gündeme gelebilirim. Kimse için kötü düşünmüyorum, benim için de kimse düşünmesin. Can yakmadığın sürece sıkıntı yoktur" diyerek, babası hakkında çıkan haberler hakkında olumsuz bir yorum yapmaktan kaçındı.

Babasının yolundan giderek şarkıcılığa adım atan güzel, kariyerine dair şunları söyledi: