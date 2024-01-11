"Halka açık yerlerde cinsel ilişki seviyoruz" demişti! Sevgilisiyle aşka geldi... Dudak dudağa anları beğeni topladı

Sosyal medyada 400 bini aşkın takipçisi bulunan Kaylee Killion geçtiğimiz aylarda "Halka açık yerlerde cinsel ilişki seviyoruz" açıklaması yaparak gündeme gelmeyi başarmıştı. Sosyal medya hesaplarından sık sık sevgilisi Cody Nelson ile seyahatlerindeki romantik anlarını paylaşan Killion bu geleneğini bozmadı. Fenomen isim sevgilisiyle karların üzerinde öpüştüğü anları paylaştı.
Fenomen isim gönderisine, "Seninle karda oynamayı özlüyorum" notunu ekledi. Killion'un aşk dolu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.
Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu gerçek aşk" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Şanslı adam" yorumunu yaptı.