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    4. Şaşkına çeviren anlar! Sosyal medya fenomeni alışveriş merkezinin ortasında iç çamaşırını çıkartıp saçına toka yaptı... Yetmedi o anları bir de paylaştı

    Şaşkına çeviren anlar! Sosyal medya fenomeni alışveriş merkezinin ortasında iç çamaşırını çıkartıp saçına toka yaptı... Yetmedi o anları bir de paylaştı

    08.01.2024 13:35 | Son Güncelleme:
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    Tayvanlı sosyal medya fenomeni Iris Hsieh yaptığı paylaşımla herkesi şaşırtmayı başardı. Fenomen isim bir alışveriş merkezinde satışa sunulan yatağın üzerine oturup kırmızı renkli iç çamaşırını herkesin gözü önünde çıkarttığı anları paylaştı. İç çamaşırını toka olarak kullanarak saçını at kuyruğu yapan fenomen ismin paylaşımı kısa sürede tepkilere neden oldu.

    Tayvan'ın Taipei şehrinde bir mağazada çekilen ve sosyal medya fenomeni Iris Hsieh tarafından kaydedilerek sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral oldu. Hsieh, ev eşyaları mağazasında alışveriş yaparken şeffaf beyaz bir üst, tülden oluşan bir etek ve beyaz çizmeleriyle kamera karşısına geçti. Ancak fenomen isim hayranları için hazırladığı sürprizle tepkilerin odağına yerleşti.

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    2022 yılında Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'nin önünde şeffaf dantelli bir sütyenle poz vererek ünlenen Hsieh, geleneğini bozmadı ve yine cesur bir paylaşımla hayranların karşısına çıktı.

    Alışveriş merkezindeki iç çamaşırı çıkarttığı anları paylaşarak sosyal medyada viral olan Hsieh'in hayranları duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu cüretkârlık değil, ahlaksızlık ve uygunsuzluk" yorumunu yaptı.

    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir kişi neden bunu yapar ki?" yorumunu ekledi.

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    sosyal medya Tayvan fenomen
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