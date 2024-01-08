Şaşkına çeviren anlar! Sosyal medya fenomeni alışveriş merkezinin ortasında iç çamaşırını çıkartıp saçına toka yaptı... Yetmedi o anları bir de paylaştı

Tayvan'ın Taipei şehrinde bir mağazada çekilen ve sosyal medya fenomeni Iris Hsieh tarafından kaydedilerek sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral oldu. Hsieh, ev eşyaları mağazasında alışveriş yaparken şeffaf beyaz bir üst, tülden oluşan bir etek ve beyaz çizmeleriyle kamera karşısına geçti. Ancak fenomen isim hayranları için hazırladığı sürprizle tepkilerin odağına yerleşti.