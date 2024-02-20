Hareketine kimse anlam veremedi! Kızıl Meydan'da bluzunu yukarı kaldırıp göğüslerini gösterdi... Tepkilerin odağına bir anda yerleşti

Tepkilerin ardından özür dileyen Bogdanova, çekimlerin yıllar önce yapıldığını iddia etti ve görüntüleri kendisinin sosyal medyaya yüklemediğini söyledi. Bogdanova, kapsamlı bir soruşturma başlatılırken Rusya'dan ayrılmasını engelleyen bir anlaşma imzalamasına rağmen gözaltına alınmadı ve şu anda yurt dışında olduğu iddia ediliyor.