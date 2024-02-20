Hareketine kimse anlam veremedi! Kızıl Meydan'da bluzunu yukarı kaldırıp göğüslerini gösterdi... Tepkilerin odağına bir anda yerleşti

Sosyal medyada Lola Bunny olarak bilinen 24 yaşındaki Lolita Bogdanova, Moskova'nın Kızıl Meydanı'ndaki Aziz Basil Katedrali'nin önünde bluzunu yukarı doğru kaldırarak göğüslerini gösterip poz verdi. Fenomen ismin hareketinin ardından Kremlin'in en çok aranılanlar listesine girdiği ifade edildi.
Tepkilerin ardından özür dileyen Bogdanova, çekimlerin yıllar önce yapıldığını iddia etti ve görüntüleri kendisinin sosyal medyaya yüklemediğini söyledi. Bogdanova, kapsamlı bir soruşturma başlatılırken Rusya'dan ayrılmasını engelleyen bir anlaşma imzalamasına rağmen gözaltına alınmadı ve şu anda yurt dışında olduğu iddia ediliyor.
Rusya İçişleri Bakanlığı, modelin "suç maddesi kapsamında" arandığını söyledi ancak kendisine yöneltilen suçlamaların kesinliğini açıklamadı.