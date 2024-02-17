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    4. İkiz fenomenlerin müstehcen paylaşımlar yaptıkları sosyal medya hesabını bir akrabası ifşa etti! 'Annem, fotoğraflarımızı akrabamız sızdırdığında öğrendi'

    İkiz fenomenlerin müstehcen paylaşımlar yaptıkları sosyal medya hesabını bir akrabası ifşa etti! 'Annem, fotoğraflarımızı akrabamız sızdırdığında öğrendi'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.02.2024 11:44 | Son Güncelleme:
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    İkiz sosyal medya fenomenleri April ve Amelia Maddison, sosyal medyadan yaptıkları müstehcen paylaşımları sayesinde tanınıyor. Abonelik sistemiyle devam eden bir sosyal medya uygulamasında paylaşım yapan ikizler, annelerinin hesaplarından bir akrabalarının onları ifşa etmesi üzerine haberdar olduğunu söyledi. Annelerinin çok şaşırdığını ifade eden ikizlerin itirafı çok konuşuldu.

    Müstehcen fotoğraflar ve videolar satarak milyonlar kazanan bir grup tek yumurta ikizleri, annelerinin müstehcen kariyerlerini tuhaf bir şekilde öğrendiğini sosyal medyadan yaptıkları itirafla açıkladı. 20 yaşındaki Avustralyalı ikizler April ve Amelia Maddison annelerinin gizledikleri kariyerlerini bir akrabalarının sosyal medya hesaplarını keşfetmesi üzerine öğrendiğini söyledi.

    "ÇOK ŞAŞKIN VE GERGİNDİ"

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    Annelerinin kariyerlerini ilk öğrnendiğinde çok şaşırdığını ifade eden ikizlerden Amelia, "Annem, fotoğraflarımızı akrabamız sızdırdığında öğrendi. Annem açıkça gergindi, ama biz ona rahat edecek kadar para kazandığımıza ve güvende olduğumuza dair güvence verdik. Onun için önemli olan tek durum buydu. Sevdiğimiz işi yaptığımızı görünce bizimle gurur duyduğuna eminim" dedi.

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