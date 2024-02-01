En yakın arkadaşı ve karısının ihanetini görünce intikam almak istedi! O anları kaydederek sosyal medyadan paylaştı... Gündem yaratmayı başardı

Evliliğinin öncesinde aynı anda çok sayıda erkekle sevgili olduğunu öğrenen adam karısının hareketlerinden şüphelenen adam aldatıldığını düşündü. Mesai rutini içinde sabah saatlerinde evden çıkan ve gece geç saatlerde dönen adam ihanete uğradığını fark edince eve habersiz ziyaret yapmaya karar verdi. Öğle yemeğinden sonra eve erken gelme fırsatı bulan adam eşini evde göremedi. Oturma odasına geçip pencereden dışarı baktığında ise ihanetle yüzleşti.
Pencereden dışarı baktığında karısı ve en yakın arkadaşının öptüğünü gören adam şoke oldu. Bir süre duruma anlam veremedi. Boşanma davası açtığını dile getiren adamın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.
Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten bunu görmek büyük şok" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben sinirden ne yapacağımı şaşırırdım. Yine de sakin davrandı" yorumunu ekledi.