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Hatay'da deprem sonrası deniz seviyesi yükseldi, sokaklar sular altında kaldı! Araçlar güçlükle ilerledi işte o fotoğraflar...

07.02.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, depreme ağlıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde korkutan görüntüler yaşandı. Deniz seviyesinin yükseldiği ilçede bazı caddeler su altında kalırken sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi. O fotoğraf kareleri sosyal medyada gündem oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı caddeler su altında kaldı. Ajanslar o fotoğrafları az önce geçti.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi.

200 METRELİK SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Çay Mahallesi Mete Aslan Bulvarı'nda sahilden iç kısma doğru yaklaşık 200 metrelik su birikintileri oluştu.

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TRAFİK POLİSLERİ SÜRÜCÜLERİ YÖNLENDİRDİ

Su seviyesinin araçların tekerlek hizasına geldiği bölgede, trafik yoğunluğu da oluştu.
Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken trafik polisi de araçları alternatif güzergahlara yönlendiriyor.

Bu arada denizden gelen suyun sadece yollarda olduğu, evlere ulaşmadığı görüldü.

Kahramanmaraş'taki depremlerden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'da acının bilançosu artıyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, deprem nedeniyle kentte 2 bine yakın yıkılmış bina olduğunu ve kayıpların çok fazla olduğunu, arama-kurtarma ekiplerinin kente gelmeye başladığını söyledi.

Resmi rakamlara göre Hatay'da 872 can kaybı, 2 bin 666 da yaralı var. Savaş, Hatay'da 2 bine yakın yıkılmış bina olduğunu belirterek "Kamu binalarının çoğu, bizim kendi binamız, itfaiye, AFAD, üç hastanede ağır hasar var, kayıplarımız çok fazla" dedi.

Hatay'da kent merkezi ile Kırıkhan ve İskenderun ilçelerinde yaklaşık 1200 binanın yıkıldığı, merkez ilçe Antakya’da 40- 50 yıllık binaların bulunduğu Cebrail Mahallesi’ndeki evlerin tamamının çöktüğü ve çok sayıda kişinin enkaz altında olduğu ifade edildi. 

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Anahtar Kelimeler:
deprem

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