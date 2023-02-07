Hatay'da deprem sonrası deniz seviyesi yükseldi, sokaklar sular altında kaldı! Araçlar güçlükle ilerledi işte o fotoğraflar...

Resmi rakamlara göre Hatay'da 872 can kaybı, 2 bin 666 da yaralı var. Savaş, Hatay'da 2 bine yakın yıkılmış bina olduğunu belirterek "Kamu binalarının çoğu, bizim kendi binamız, itfaiye, AFAD, üç hastanede ağır hasar var, kayıplarımız çok fazla" dedi.