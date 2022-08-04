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"Hep bir yerlerin konuşuluyor" diyerek isyan etmişti! Songül Karlı'nın oğlu Efe büyüdü

04.08.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde yaptırdığı estetiklerle değişmesiyle gündeme gelen Songül Karlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü "Efe" adında bir oğlu var. Annesine bikini pozları sonrası "Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor" diyen Efe büyüdü. Songül Karlı oğlunun yeni yaşını ise sosyal medyadan kutladı.

Eski eşi tarafından dolandırıldıktan sonra maddi olarak zor bir dönem geçiren, Müge Anlı'ya bile çıkmayı düşünen Songül Karlı son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. Estetikleri ve cesur paylaşımlarıyla gündeme gelen Songül Karlı'nın Efe adında bir oğlu var.

Songül Karlı, 2006 doğumlu oğlunu magazin dünyasından uzak tutmaya çalışıyor. Hatta kendi Instagram hesabından bile oğlu ile çok nadir fotoğraf paylaşıyor.

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Songül Karlı'nın, 2005 yılında evlendiği Baykal Gümüş'ten olan oğlu Efe Furkan yeni yaşını kutladı. Songül Karlı da oğlunun bir fotoğrafını paylaşarak "Hayatımın anlamı" dedi. Songül Karlı'nın takipçileri "Efe ergen olmuş" yorumları yaptı.

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ANNESİNİN POZLARINA KIZMIŞTI

Geçtiğimiz yaz bikinili pozları gündem olunca Songül Karlı "Bir arkadaşımın oğlu çekti. Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım dedim, olay oldu. Efe diyor ki 'Anne YouTube giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor'" demişti.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
Songül Karlı
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