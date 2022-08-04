"Hep bir yerlerin konuşuluyor" diyerek isyan etmişti! Songül Karlı'nın oğlu Efe büyüdü

Eski eşi tarafından dolandırıldıktan sonra maddi olarak zor bir dönem geçiren, Müge Anlı'ya bile çıkmayı düşünen Songül Karlı son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. Estetikleri ve cesur paylaşımlarıyla gündeme gelen Songül Karlı'nın Efe adında bir oğlu var.

Songül Karlı, 2006 doğumlu oğlunu magazin dünyasından uzak tutmaya çalışıyor. Hatta kendi Instagram hesabından bile oğlu ile çok nadir fotoğraf paylaşıyor.

Songül Karlı'nın, 2005 yılında evlendiği Baykal Gümüş'ten olan oğlu Efe Furkan yeni yaşını kutladı. Songül Karlı da oğlunun bir fotoğrafını paylaşarak "Hayatımın anlamı" dedi. Songül Karlı'nın takipçileri "Efe ergen olmuş" yorumları yaptı.

ANNESİNİN POZLARINA KIZMIŞTI

Geçtiğimiz yaz bikinili pozları gündem olunca Songül Karlı "Bir arkadaşımın oğlu çekti. Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım dedim, olay oldu. Efe diyor ki 'Anne YouTube giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor'" demişti.