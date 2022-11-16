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Herkes aynı hatayı yapıyor: Asla dolaba koymayın! Hem sağlığı hem de yemekleri mahvediyor

16.11.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yiyecekleri uzun süre taze tutmak için buzdolabına koyuyoruz. Ancak buzdolabına konulan yanlış yiyecekler hem sağlığı hem de yiyeceklerin tadını mahvediyor. İşte uzmanlara göre buzdolabına asla konulmaması gereken yiyecekler...

Yiyecekleri pazardan, marketten aldığınız gibi buzdolabına kaldırıyorsanız hata yapıyor olabilirsiniz. Ancak her yiyeceğin buzdolabına giremeyeceğini öğrenmemiz gerekiyor. Daha uzun süre taze kalır diye buzdolabına koyduğumuz yiyecekler bakteri yuvasına dönüşerek hem sağlığı hem de yemeklerin tadını mahvediyor. İşte buzdolabına konulunca tadı bozulan yiyecekler...

BUZDOLABINA KONULMAMASI GEREKEN YİYECEKLER

PATATES

PATATES
Patates en lezzetli sebzelerden olsa da sağlık için göründüğü kadar masum değil. Çok çabuk bir şekilde bozulan patatesin içerisinde nişasta buzdolabının soğuğu nedeniyle şekerleniyor. Bu da patatesin pütürlü olmasına yol açıyor. Bazı kaynaklara göre patates buzdolabında saklandığında kanserle bağlantılı olan akrilamid oluşturmak için amino asitlerle reaksiyona girebilir.

SARIMSAK

SARIMSAK
Hastalıklarla savaşmasıyla bilinen doğal antioksidan sarımsak, buzdolabında 2 günden fazla kaldığında bakteri üretmeye başlıyor.

DOMATES

DOMATES
Domatesi buzdolabında saklamak en sık yapılan yanlış arasında bulunuyor. Yapısı gereği sulu olan domates buzdolabındaki soğuk hava nedeniyle bozulabiliyor. Domatesin kabuğu kırıştıktan sonra bakteri üreterek sindirim sistemi sorunlarına yol açıyor.

BAL

BAL
Oldukça yüksek fiyata alınan balların erkenden bozulma riski birçok kişiyi tedirgin ediyor. Bu nedenle ballar buzdolabında saklanıyor. Ancak balın son kullanma tarihi neredeyse hiç yoktur. Buzdolabına konulan bal kristalize olarak şekerleniyor. Bu da istenmeyen görünümlere ve tada sebep oluyor.

KAHVE

KAHVE
Kahvenin bayatlaması tüm kahve keyfini alıp götürüyor. Bu nedenle kahvenin daha taze olacağı düşüncesiyle genellikle buzdolabına konuluyor. Ancak soğuk ve nem kahvenin lezzetinin bozulmasına yol açıyor. Kahvenin tazeliğini uzun süre korumak için cam kavanozda serin bir yerde saklamanız gerekiyor.
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