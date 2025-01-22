HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Herkesin dilindeki yangın merdiveni ilk kez görüntülendi; Grand Kartal Otel'in son hali içinizi karartacak

Herkesin dilindeki yangın merdiveni ilk kez görüntülendi; Grand Kartal Otel'in son hali içinizi karartacak

22.01.2025 16:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Faciadan bu yana herkesin dilinde Grand Kartal Otel var. 76 kişiye mezar otelin son durumu haliyle merak konusu. Otelin içinden FPV dronla kaydedilen görüntüler yürekleri karartıyor. Yangından sağ kurtulmayı başaranların göremediğini söyledikleri yangın merdiveni de ilk kez görüntülendi. Otelin içinde yer alan merdivenin hali de dikkat çekici.

Özellikle yarıyıl tatillerinde ailelerin çocuklarıyla akın ettiği otel harabeye döndü. Grand Kartal Otel artık bir korku filmi setini andırıyor.

YANGIN MERDİVENİ TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan, 238 misafirin konakladığı ve yangın sonucu 76 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'de en çok tartışılan konulardan biri de otelin yangın merdiveninin bulunup bulunmadığı oldu.

BOLU-KARTALKAYA’DA-OTEL-YANGINI-66-OLU_526826_155957

Bazı otel çalışanları ve yangından sağ kurtulan kişiler, otelin yangına karşı önlemlerinin yetersiz olduğunu, yangın merdiveni ve yangın tüplerinin bulunmadığını, yangın alarmının devreye girmediğini iddia etmişti.

Yangından kurtulan Eylem Şentürk, "Yangın alarmının ve yangın merdiveninin olmaması insanları orada mahsur bıraktı. Bu kadar can kaybının olmasının nedeni yangın alarmının olmamasıdır. Eğer yangın alarmı olsaydı daha erken harekete geçilebilirdi." ifadesini kullanmıştı.

3c

Otel çalışanı Muzaffer Çiğ de yangında yaşadıklarını, "Ben uyuyordum, arkadaşlar bağırdı. Yangın merdiveni olmayınca biz de merdivenlerden koşarak gittik. Ortalık dumandı. Duman olduğu için odaları boşaltmak zorunda kaldık." sözleriyle anlatmıştı.

13c

Otelde temizlik görevlisi olarak çalışan Neçirvan Öner ise otelde yangına karşı alınan önlemlerin yetersiz olduğunu vurgulayarak, "Düzgün bir yangın merdiveni yok, katlarda yangın tüpleri yok, yangın alarmları çalışmıyor." iddiasında bulunmuştu.

YANGIN MERDİVENİ OTELİN İÇİNDE YER ALIYOR

Yangının söndürülmesinin ardından çekilen görüntülerde, otelin iç kısmında iki yangın merdiveninin yer aldığı görülüyor.

5c

Yangın merdivenleri, binanın girişine yakın bir noktada sağ ve sol kısımda konumlanıyor.

17c

Üzerinde kül kalıntıları olan merdivenlerde, ayrıca elektrik kabloları da bulunuyor.

Yangından sonra harabeye dönüşen otelin son hali ise FPV dron kamerasına şöyle yansıdı...Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

GRAND KARTAL OTEL'İN SON HALİ GÖRÜNTÜLENDİ

Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu kartalkaya kayak merkezi yangın tüpü Grand Kartal Otel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çok tartışılan merdiven ilk kez görüntülendi! Otelin son hali iç karartıyor

Çok tartışılan merdiven ilk kez görüntülendi! Otelin son hali iç karartıyor

Tanju Özcan'ın yüzüne isyan ettiler

Tanju Özcan'ın yüzüne isyan ettiler

Fenomen diziler için karar verildi! Bu akşam yayınlanacaklar mı?

Fenomen diziler için karar verildi! Bu akşam yayınlanacaklar mı?

'Parayı harcayacak yer bulamıyor' dediler! Kimseyi dinlemeyip başardı

'Parayı harcayacak yer bulamıyor' dediler! Kimseyi dinlemeyip başardı

Erdoğan Bolu'da taziye ziyaretine katıldı

Erdoğan Bolu'da taziye ziyaretine katıldı

Yangında tüm çocuklarını kaybetti! Kan donduran anları hastaneden anlattı: "Kemiklerim kırıldı, Alican ellerimden kayıp gidince..."

Yangında tüm çocuklarını kaybetti! Kan donduran anları hastaneden anlattı: "Kemiklerim kırıldı, Alican ellerimden kayıp gidince..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley indirimi başladı! "Almakla ne iyi ettim!" diyeceğiniz o termoslar burada

Stanley indirimi başladı! "Almakla ne iyi ettim!" diyeceğiniz o termoslar burada

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.