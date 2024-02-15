Heyelan sonrası 42 ev boşaltılmıştı, şimdi köyün tamamen boşaltıması gündemde! "Devlet geniş alan istiyormuş"

Yetkililer, güvenliği sağlamak adına hızla hareket ederken, afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve mağduriyetlerinin en aza indirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Köydeki durumu değerlendirmek ve alınacak tedbirleri belirlemek için yapılan incelemelerin sonuçları beklenirken, bölgedeki vatandaşlar için umutlu bir çözüm arayışı devam ediyor.