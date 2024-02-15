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  4. Heyelan sonrası 42 ev boşaltılmıştı, şimdi köyün tamamen boşaltıması gündemde! "Devlet geniş alan istiyormuş"

Heyelan sonrası 42 ev boşaltılmıştı, şimdi köyün tamamen boşaltıması gündemde! "Devlet geniş alan istiyormuş"

15.02.2024 10:51 | Son Güncelleme:
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Tokat’ın Niksar İlçesi Günebakan Köyünde yaşanan heyelan felaketinin ardından 42 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Şimdi o köyün tamamen boşaltılması gündemde. Geride evlerine, hayvanlarını, gıdalarına bekleyen afetzedeler gelecek iyi haberi ümitle bekliyor.

Tokat'ın Niksar ilçesi Günebakan köyünde meydana gelen heyelan sonucunda 42 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Yaşanan heyelan nedeniyle 12 ev ve 1 cami yıkıldı. Afetzedeler, köydeki ve kentteki akrabalarının yanına taşındı. Afetzedeler yetkililerden gelecek güzel haberleri bekliyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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DRON İLE GÖRÜNTÜ ALINDI

Tokat'ın Niksar ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Günebakan köyünde meydana gelen heyelan sonucunda 42 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Yaşanan heyelan nedeniyle 12 ev ve 1 cami yıkıldı. Afetzedeler, köydeki ve kentteki akrabalarının yanına taşındı. Afetzedeler yetkililerden gelecek güzel haberleri bekliyor.

Ancak, köyün tamamının ya da yarısının taşınması gerekip gerekmediğini belirlemek adına, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığı (AFAD) yetkilileri tarafından afet bölgesinin risk haritasını çıkartılmak üzere dron ile görüntü alındı.

GERİDE BİRÇOK ŞEY BIRAKTILAR

GERİDE BİRÇOK ŞEY BIRAKTILAR

Yapılan inceleme sonucunda, taşınacak hane sayısı ve bölgesi netlik kazanacak. Ancak, hayvanlarını, eşyalarını ve gıdalarını alamayan vatandaşların endişeli bekleyişi sürüyor. Heyelanın etkisiyle yıkılan evler ve cami ile birlikte köydeki yaşam normallerinden uzaklaşmış durumda.

Yetkililer, güvenliği sağlamak adına hızla hareket ederken, afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve mağduriyetlerinin en aza indirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Köydeki durumu değerlendirmek ve alınacak tedbirleri belirlemek için yapılan incelemelerin sonuçları beklenirken, bölgedeki vatandaşlar için umutlu bir çözüm arayışı devam ediyor.

"DEVLET GENİŞ ALAN İSTİYORMUŞ"

"DEVLET GENİŞ ALAN İSTİYORMUŞ"

Afette 3 katlı evi yıkılan 72 yaşındaki Osman Çoban, “Kardeşim var kendisi Çorum’da görev yapıyor. Geçen yaz köyde bir ev yapıp bitirdi. Hiçbir eşyası yoktu. Heyelandan sonra hemen taşının dedi. Üst katına da biraderim göçtü. Devlet bize yer gösterene kadar orada kalmak zorundayız.

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Anahtar Kelimeler:
Tokat köy heyelan
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