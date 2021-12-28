Hiç durmadan 620 erkekle seks yaparak tarihe geçmişti! Bakın ne kadar kazanmış

Porno sektöründe çalışan kadın yıldızlar, erkek meslektaşlarından daha fazla para kazanırken, bazen de şansları yaver gidince onları ana akım sinemanın ustaları da keşfederek, filmlerinde oynatıyor.

Porno sektöründen dolar milyarderi oldular

İşte porno endüstrisinin en çok para kazanan yaptığı işten milyon dolarlar kazanan en ünlü kadın yıldızları…

JENNA JAMESON Son dönemin en ünlü ve en çok kazanan porno yıldızlarından biri Jenna Jameson. Madam Tussaut Müzesi'nde mumya heykeli bile konulan Jameson her ne kadar artık emekli olup yeni doğan bebeğini büyütüyor olsa da o porno sektörü sayesinde multi- milyoner oldu.

Filmlerde oynadığı zaman bu sektördeki en yüksek ücreti kazanan Jameson'ın eski kocasıyla birlikte kurduğu Club Jenna adlı bir şirketi de var.

Yine porno endüstrisine hizmet eden bu şirketin 2005 yılındaki cirosu 30 milyon dolardı.