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    4. Hiçbir tıbbi yardım almadan okyanusun ortasında kendi kendisine doğum yaptı! Sosyal medyada gündem yaratmayı başadı

    Hiçbir tıbbi yardım almadan okyanusun ortasında kendi kendisine doğum yaptı! Sosyal medyada gündem yaratmayı başadı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.03.2024 09:03
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    Josy Cornelius isimli bir kadın gecenin 2'sinde Maui adını verdiği oğlunu Nikaragua'nın Karayip Denizi'nde hiçbir tıbbi yardım almadan doğurdu. O anları sosyal medyadan paylaşan anne okyanusta doğumu ikinci kez gerçekleştirdiğini söylerken doğum için iki Nikaragua!ya taşındığını dile getirdi.

    Şu anda beş çocuğu olan 38 yaşındaki Josy Cornelius isimli bir kadının ikinci kez denizde doğum yapması sosyal medyada gündem oldu. Ailesinden yüzlerce kilometre uzağa taşınarak okyanusta doğum gerçekleştiren Cornuelius, "Kadınlar , hayallerindeki düğünü planladıkları gibi hamileliklerini ve doğumlarını da planlamalı. Okyanusta doğum benim rüyalarımın çok ötesindeydi" dedi.

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    Doğumunu büyük bir titizlikle planladığını dile getiren Cornelius, "Son doğumu titizlikle planladım. Hazırlık 70 haftadan fazla sürdü. Bir sonraki bebeğimizin Karayip denizinde doğacağını hayal ettiğimde ilk okyanus bebeğimiz henüz beş günlüktü. Evden çalıştığım için kendime ve aileme 8 haftalık bir doğum programı yaptım" diye konuştu.

    Çocuklarının gece yarısındaki doğumu için planlarını önceden yaptıklarını belirten Cornelius, "Doğum ve doğum sonrası dönemde ve ayrıca hazırlık aşamasında iki ayı orada geçirdik. Karayip Okyanusu farklı bir dil konuşuyor. Dalgalar yumuşak. Renkler daha parlak ve mahremiyete sahip birçok el değmemiş kumsal var. Planladığımız her şey mükemmeldi. Tek hesaplayamadığımız şey doğumun gece yarısında başlamasıydı" ifadelerini kullandı.

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü doğum görüntülerini yorum yağmuruna tuttu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Cornelius'a destek veren mesajlarını paylaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sana tamamen hayranım! Bunu nasıl başardın? Kadınların istedikleri doğumları gerçekleştirebileceğinin canlı kanıtısın" yorumunu ekledi.

    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu mucize. Size ve ailenize sevgilimi iletiyorum. Harika görünüyorsunuz" yorumunu yaptı.

    Ancak Cornelius'a sosyal medyadan gelen tepkilerin hepsi olumlu olmadı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu hijyenik mi? Denizde çok fazla bakteri var" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya doğum
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