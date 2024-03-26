Hiçbir tıbbi yardım almadan okyanusun ortasında kendi kendisine doğum yaptı! Sosyal medyada gündem yaratmayı başadı

Çocuklarının gece yarısındaki doğumu için planlarını önceden yaptıklarını belirten Cornelius, "Doğum ve doğum sonrası dönemde ve ayrıca hazırlık aşamasında iki ayı orada geçirdik. Karayip Okyanusu farklı bir dil konuşuyor. Dalgalar yumuşak. Renkler daha parlak ve mahremiyete sahip birçok el değmemiş kumsal var. Planladığımız her şey mükemmeldi. Tek hesaplayamadığımız şey doğumun gece yarısında başlamasıydı" ifadelerini kullandı.