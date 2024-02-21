Yaptığı spor hareketinden dolayı spor salonundan kovuldu! Nedenine bir türlü anlam veremedi... 'Rahatsız ediyorsun'

Spor salonunda egzersiz yapan bir kadın spor salonu sahibinin yanına gelerek yaptığı hareketten dolayı rahatsızlık duyduğunu dile getirmesi üzerine kendisini bir anda tartışmanın ortasında buldu. Spor hareketlerini kaydetmek için videoyu açık bırakan kadın tesadüfen spor salonu sahibiyle olan tartışmasını kaydetti.
Tartışmada hareketinin uygunsuz olduğunu ve çevresinde diğer spor yapanları rahatsız ettiğini söylemesi üzerine genç kadın kendisini savunmak istedi.
Spor salonundan kovulan kadının kendisini savunması üzerine sinirlenen adam kadının kayıt yaptığı cep telefonuna tepki attı. O anlar saniye saniye sosyal medyadan paylaşıldı.
Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hareketin ne olduğunu bilemeyen bir spor salonu sahibinden başka bir davramış beklenmezdi" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kadının kovulma nedenini biri bana anlatabilir mi?" yorumunu ekledi.