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    4. Yaptığı spor hareketinden dolayı spor salonundan kovuldu! Nedenine bir türlü anlam veremedi... 'Rahatsız ediyorsun'

    Yaptığı spor hareketinden dolayı spor salonundan kovuldu! Nedenine bir türlü anlam veremedi... 'Rahatsız ediyorsun'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.02.2024 07:55 | Son Güncelleme:
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    TikTok'tan 'yourfavoritedaughter2' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın spor salonunda yaşadığı ilginç anları sosyal medyadan paylaştı. 'Deep squat' olarak bir spor hareketini yaptığı sırada spor salonu sahibinin genç kadını kovması üzerine herkes şaşkına döndü. Yaptığı spor hareketinden dolayı spor salonundan kovulan kadın ise duruma uzun bir süre boyunca anlam veremedi.

    Spor salonunda egzersiz yapan bir kadın spor salonu sahibinin yanına gelerek yaptığı hareketten dolayı rahatsızlık duyduğunu dile getirmesi üzerine kendisini bir anda tartışmanın ortasında buldu. Spor hareketlerini kaydetmek için videoyu açık bırakan kadın tesadüfen spor salonu sahibiyle olan tartışmasını kaydetti.

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    KİMSE ANLAM VEREMEDİ

    Tartışmada hareketinin uygunsuz olduğunu ve çevresinde diğer spor yapanları rahatsız ettiğini söylemesi üzerine genç kadın kendisini savunmak istedi.

    Spor salonundan kovulan kadının kendisini savunması üzerine sinirlenen adam kadının kayıt yaptığı cep telefonuna tepki attı. O anlar saniye saniye sosyal medyadan paylaşıldı.

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hareketin ne olduğunu bilemeyen bir spor salonu sahibinden başka bir davramış beklenmezdi" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kadının kovulma nedenini biri bana anlatabilir mi?" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya spor salonu
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