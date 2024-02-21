Yaptığı spor hareketinden dolayı spor salonundan kovuldu! Nedenine bir türlü anlam veremedi... 'Rahatsız ediyorsun'

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hareketin ne olduğunu bilemeyen bir spor salonu sahibinden başka bir davramış beklenmezdi" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kadının kovulma nedenini biri bana anlatabilir mi?" yorumunu ekledi.