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Hilal Altınbilek kimdir, nereli? Hilal Altınbilek kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

12.07.2021 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak ATV'de ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan başarılı oyuncu Hilal Altınbilek'in hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Hilal Altınbilek, bir güzellik yarışmasında derece elde etmiş ve fotomodellik de yapmıştır. Peki Hilal Altınbilek kimdir, nereli? Hilal Altınbilek kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı? İşte ayrıntılar...

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle ekranlarda yer alan başarılı oyuncu Hilal Altınbilek'in hayatı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Bir güzellik yarışmasında derece elde eden Altınbilek, Ege Üniversitesi mezunudur. Peki Hilal Altınbilek kimdir, nereli?

Hilal Altınbilek kimdir?

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan güzel oyuncu Hilal Altınbilek'in hayatı merak konusu oldu.
21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'de Kosova kökenli bir ailede dünyaya gelen Hilal Altınbilek, küçüklüğünden beri ve ilkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilenmiştir.
Altınbilek, Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde okurken oyunculuğa başlamıştır. Bir güzellik yarışmasında ilk 5’e giren Altınbilek, fotomodellik de yapmıştır. 2009 ve 2010 seneleri arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde, Çağdaş Drama Topluluğu ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi almış olan oyuncu, İlk oyunculuk deneyimini ise, 2011 senesinde yayımlanmış olan Derin Sular isimli dizide yaşamıştır.
2013 senesinde yayınlanmaya başlayan Karagül dizisinde Özlem karakterine de hayat veren Hilal Altınbile, 2016 yılında Hayatımın Aşkı isimli dizide Nil karakterini canlandırmıştır.
2018 yılında yayınlanmaya başlayan Tims Productions yapımı Bir Zamanlar Çukurova isimli televizyon dizisinde Züleyha karakterini canlandıran Altınbilek, aynı sene Çağan Irmak'ın yönetmen ve senaristliğini yaptığı Çocuklar Sana Emanet isimli dram ve gerilim türündeki filmde rol almış ve Engin Akyürek ile başrolü paylaşmıştır.
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Bir Zamanlar Çukurova dizisi Hilal Altınbilek
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