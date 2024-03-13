Hırsızlık olayının perde arkasını canlı yayında anlattı! Söylemezsem Olmaz yorumcusu Yağmur Çevik'ten Yiğit Poyraz hakkında bomba iddia! 'Kaçamak için...'

Survivor All Star 2024'te sular durulmuyor. Yarışmanın son bölümüne Acun Ilıcalı'nın düzenlediği acil durum konseyi sonrası mavi takımdan Yiğit Poyraz'ın yaptığı kural ihlali damga vurmuştu. 4 kişi tarafından tecavüze uğradı! Sosyal medya ayağa kalktı



CANLI YAYINDA BOMBA İDDİA

Ilıcalı, Poyraz'ın Dominikli bir ailenin evine girip çuvalla erzak aldığını ve olayın polise intikal etmemesi için müdahale ettiklerini açıklamıştı.

Ardından Poyraz'a "Sana Survivor tarihinde görülmemiş, yaşanmamış bir ceza vericez. Bu yaptığın cüretteki son nokta. Eğer tek başınaysan 15 ödülden yararlanamayacaksın. İtiraf eden varsa, ben de varım diyen varsa Poyraz'ın cezasında indirime gideceğiz" demişti.

'YAŞANANLAR SENARYO MU?' Survivor'da yaşanan bu olaylar büyük ses getirirken hırsızlık olayı Söylemezsem Olmaz'da masaya yatırılmış ve 'yaşananlar senaryo mu?' iddiaları gündeme getirilmişti.

BOMBA İDDİA... Canlı yayında Yiğit Poyraz hakkında bomba bir iddia daha ortaya atıldı. Söylemezsem Olmaz yorumcusu Yağmur Çevik 'Bu hırsızlık olayı değil bunun altından başka bir şey çıkacak kesinlikle. Dostluk olabilir. Başka bir şey olabilir. Belki evde başkaları vardı' dedi.