Hülya Avşar Kadir Doğulu için "Kardeşinin tarikatlarla bir bağlantısı mı var?" dedi! Kemal Doğulu çekinmedi: Bunların kendi seremonileri var

"Bir yerde herkes içinde boşluk buluyor demek ki onu doldurmaya çalışıyor. Ben geçmişte ortaokulu imam hatipte okudum ben çok beni çekmeye çalıştılar tahmin edersin, bir sürü evlere girdim çıktım bak hani illaki gireceksin bakacaksın. Benlik bir şey değil yani kimse bana bir şeyi zorla istemediğim bir şey yaptıramaz. Tarikat lafını duyunca tüylerim ürperiyor. Bektaşilik bu türden değil ama. Tarikat karşıtı tarikat."