Hülya Avşar Kadir Doğulu için "Kardeşinin tarikatlarla bir bağlantısı mı var?" dedi! Kemal Doğulu çekinmedi: Bunların kendi seremonileri var

2016 yılında Neslihan Atagül ile nikah masasına oturan Kadir Doğulu özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Baba olmaya hazırlanan oyuncunun zaman zaman tarikat üyesi olduğu da konuşuluyor.
Daha önce Dervişi ve Bektaşi dergahlarına üye olmaları hakkında sorular üzerine Kadir Doğulu ''Tarikat ismi Türkiye'de çok kirletildi'' ifadelerini kullanmıştı. Kadir Doğulu ile küs olan kardeşi Kemal Doğulu Hülya Avşar'ın bu konudaki sorusuna açık açık yanıt verdi.
Hülya Avşar Kemal Doğulu'ya "Tarikatlarla alakası var mı onun?" diye sordu.
Kemal Doğulu ise "Bektaşi her yerde kendisi de söylüyor, o yüzden ben de bu kadar rahat söylüyorum. Bektaşi kendisi. Bektaşi aslında tarikatlar karşıtı tarikat. Bildiğimiz cübbeli sarıklılardan değil, bunların kendi seremonileri var ilim, irfan, bilim güzel olsun her şey kafasında insanlar" yanıtını verdi.
Avşar bu sefer de "Kadir oraya hangi amaçla girdi yani ihtiyaç hissetti?" dedi. Kemal Doğlu ise bu soruya şu yanıtı verdi:
"Bir yerde herkes içinde boşluk buluyor demek ki onu doldurmaya çalışıyor. Ben geçmişte ortaokulu imam hatipte okudum ben çok beni çekmeye çalıştılar tahmin edersin, bir sürü evlere girdim çıktım bak hani illaki gireceksin bakacaksın. Benlik bir şey değil yani kimse bana bir şeyi zorla istemediğim bir şey yaptıramaz. Tarikat lafını duyunca tüylerim ürperiyor. Bektaşilik bu türden değil ama. Tarikat karşıtı tarikat."
Kemal Doğulu seremoniyle ilgili konuşurken "Bilim var, güzel kitap var, şiir var şarkı var rakı var. Yani onların seremonileri çok keyifli yani öyle huhu yapmıyorlar. Şahane evlerinde oturuyorlar toplanıyorlar falan filan" dedi.