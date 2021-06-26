'İbrahim Tatlıses öldü mü?' iddialarının ardından ünlü sanatçı isyan etti!

Geçtiğimiz yıllarda bir silahlı saldırıya uğrayan ve uzun yıllar ekranlardan uzak duran ünlü türkücü İbrahim Tatlıses son paylaşımıyla gündeme geldi. Önceki günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilen sanatçı hakkında sosyal medyada kısa sürede öldü haberleri yayıldı. 'İbrahim Tatlıses öldü mü?' şeklinde çıkan haberlere ünlü türkücü adeta ateş püskürdü.

İbrahim Tatlıses'ten büyük isyan!

Uzun yılların ardından tekrar televizyon ekranlarına 'İbo Show' ile dönüş yapan türkücü İbrahim Tatlıses isyanı ile gündeme geldi.

STEND TAKILDI Geçtiğimiz günlerde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılan ünlü türkücüye doktorları stent takmayı uygun bularak taburcu etti.

SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI Ancak hastaneye kaldırıldığı haberi kısa sürede basına sızınca sosyal medyada ünlü türkücü için öldü şeklinde başlıklar atıldı.

O İDDİALARA İSYAN ETTİ Bunun üzerine geçtiğimiz yıllarda da bir kez ölümün kıyısından dönen türkücü sessiz kalamayarak o iddialara sert bir dille yanıt verdi.