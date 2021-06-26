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'İbrahim Tatlıses öldü mü?' iddialarının ardından ünlü sanatçı isyan etti!

26.06.2021 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin sevilen türkücülerinden İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Rahatsızlanan ünlü türkücü tedavi edilerek stent takıldı. Kısa süre sonra taburcu edilen türkücü hakkında sosyal medyada öldüğüne ilişkin iddialar ileri sürülmüştü. Çıkan 'İbrahim Tatlıses öldü mü?' iddiaların ardından Tatlıses isyan etti.

Geçtiğimiz yıllarda bir silahlı saldırıya uğrayan ve uzun yıllar ekranlardan uzak duran ünlü türkücü İbrahim Tatlıses son paylaşımıyla gündeme geldi. Önceki günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilen sanatçı hakkında sosyal medyada kısa sürede öldü haberleri yayıldı. 'İbrahim Tatlıses öldü mü?' şeklinde çıkan haberlere ünlü türkücü adeta ateş püskürdü.

İbrahim Tatlıses'ten büyük isyan!

Uzun yılların ardından tekrar televizyon ekranlarına 'İbo Show' ile dönüş yapan türkücü İbrahim Tatlıses isyanı ile gündeme geldi.

STEND TAKILDI

STEND TAKILDI
Geçtiğimiz günlerde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılan ünlü türkücüye doktorları stent takmayı uygun bularak taburcu etti.

SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI

SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI
Ancak hastaneye kaldırıldığı haberi kısa sürede basına sızınca sosyal medyada ünlü türkücü için öldü şeklinde başlıklar atıldı.

O İDDİALARA İSYAN ETTİ

O İDDİALARA İSYAN ETTİ
Bunun üzerine geçtiğimiz yıllarda da bir kez ölümün kıyısından dönen türkücü sessiz kalamayarak o iddialara sert bir dille yanıt verdi.

BENİ MALZEME ETMEYİN ARTIK

BENİ MALZEME ETMEYİN ARTIK
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tatlıses, son günlerde hakkında çıkan öldü haberlerinin kendisini üzdüğünün altını çizen türkücü "Ben kendim için üzülmüyorum, beni sevenler için üzülüyorum. Sevenlerimi üzüyorsunuz Allah cezanızı verecek" şeklinde konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses İbo Show
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