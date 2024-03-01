İkizi kadar benziyor! İclal Aydın'ın kardeşini görenler şoke oluyor!

İclal Aydın, sosyal medya paylaşımları ve başarılı oyunculuğuyla sık sık gündeme geliyor.
İclal Aydın son olarak Üç Kız Kardeş dizisinde hayat verdiği Nesrin karakteriyle adından söz ettirmişti.
Sevilen yazar, sunucu ve oyuncu İclal Aydın verdiği kilolar sonrası değişimi ile de son dönemde adından söz ettirmeyi başarmıştı.
İclal Aydın'ın şimdi ise sosyal medyada kız kardeşi Hilal Özcan gündem oldu. Görenler gözlerine inanamadı.
İclal Aydın'ın kız kardeşi Hilal Özcan'ın, İclal Aydın'a olan benzerliği çok şaşırttı. İşte Aydın'ın kendisine çok benzetilen kız kardeşi...