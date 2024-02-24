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'İlk kez Ulaştırma Bakanı tarafından açılışa davet edildim' İmamoğlu pazartesi oraya gidecek! Neden gideceğini açıkladı

24.02.2024 11:38
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Ekrem İmamoğlu "İlk kez; Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim. Vallahi teşekkür ediyorum kendisine. Şimdi ben ne yapacağım? Pazartesi oraya gideceğim. Pazartesi niye gideceğim biliyor musunuz? Bu ülkede bazı alışkanlıkları böyle yapa yapa değiştireceğiz. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim kardeşim, benim. Benim makamım, İBB, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi.

Yerel seçimler yaklaşırken siyasette hareketlilik de sürüyor. Tüm Türkiye'de seçim sonuçlarının nasıl olacağı merak edilirken özellikle gözler İstanbul'da. Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ve CHP'nin adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışmalarına son hız devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy’ün ardından günün ikinci halk buluşmasını Sancaktepe’de yaptı. Halk buluşmasında Ekrem İmamoğlu ve Sancaktepe Belediye Başkan adayı Alper Yeğin’e, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile CHP milletvekilleri Suat Özçağdaş, Ali Gökçek de eşlik etti.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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EKREM İMAMOĞLU: İLK KEZ BİR AÇILIŞA DAVET EDİLDİM

Sancaktepe’nin en çok hizmet verdikleri ilçelerden biri olduğunun altını çizen İmamoğlu, "Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığımda, beş senede ilçemde bir kez bile Büyükşehir Belediye Başkanı’nı görmedim. Allah şahit, görmedim. İki-üç defa gelmişse de beni davet etmediler. Ben, bu beş yıl içerisinde her ilçeye 20 defa, 15 defa, 30 defa gittim. Hem gittim hem de seçilen belediye başkanına demokrasi gereği saygı gösterdim. Nereye gidiyorsam davet ettim. Hangi açılışı yapıyorsam davet ettim. Ben bu açılışlara giderken ya da temel atmalara giderken, Allah aşkına bir partinin törenini mi yapıyorum? Hayır. Belediyenin. Belediye kimin? Milletin. Onun için, her defasında davet ettim. Belki bir iki defa gelmiş olabilir sayın belediye başkanı. Onun dışında gelmediler. Çünkü alışık değiller. Benim neredeyse görev sürem dolmak üzere. Hiç davet edilmedim biliyor musunuz İstanbul'daki törenlerine. Hatta parasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ödediği metro açılışlarına bile davet edilmedim" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu, "Ben bu şikayeti sıklıkla yaptım ya hani; son günlerinde akılları başına geldi diyeceğim." şeklinde konuştu.

"SİRKECİ-KAZLIÇEŞME RAYLI SİSTEMLER AÇILIŞINA ULAŞTIRMA BAKANI TARAFINDAN DAVET EDİLDİM"

"SİRKECİ-KAZLIÇEŞME RAYLI SİSTEMLER AÇILIŞINA ULAŞTIRMA BAKANI TARAFINDAN DAVET EDİLDİM"

Devamında İmamoğlu "Bu sefer ilk kez; Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim. Vallahi teşekkür ediyorum kendisine. Peki, şimdi ben ne yapacağım? Pazartesi oraya gideceğim." ifadelerini kullandı.

"PAZARTESİ NİYE GİDECEĞİM BİLİYOR MUSUNUZ?"

"PAZARTESİ NİYE GİDECEĞİM BİLİYOR MUSUNUZ?"

İmamoğlu "Pazartesi niye gideceğim biliyor musunuz? Bakın bu ülkede bazı alışkanlıkları böyle yapa yapa değiştireceğiz. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim kardeşim, benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi.

"KİMSE KİMSENİN İNANCINI YORUMLAYAMAZ BİLE"

"KİMSE KİMSENİN İNANCINI YORUMLAYAMAZ BİLE"

Ekrem İmamoğlu, "Ben size bir şey daha diyeyim mi? Benim vatanıma, milletime, bayrağıma, atama, dedeme, nineme, Atatürk'üme olan tutkumu sorgulayacak adam, anasının karnından doğmadı. İşine bak sen. Onun için su kaynattı, onun için. Daha başka bir şey söyleyeyim. Çünkü bunlar, daha azıtacaklar biliyorum. Önden bunu söyleyelim de herkes haddini bilecek. Daha ilerisine gideyim. İnanç, Allah'la kul arasında. Yaradan, bize öyle güzel bir din vermiş ki, kimse kimsenin inancını ölçemez. Kimse kimsenin inancını yorumlayamaz bile. Benimle yaradan arasında. Ben, bir tek yaradana sığınırım, bir tek yaradandan korkarım. Allah'ın kulundan korkmam. Benim inancımı sorgulayacak, benim inancımı yorumlayacak Allah'ın kulu, anasının karnından doğmadı kardeşim. İşine baksın. Dolayısıyla, bu kötü sözlere inanmayın. Bu kötü sözlerle muhatap olmayın. O kötü sözlerle ilgilenmeyin" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu açılış
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