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İnci Taneleri dizisindeki "Hatıran Yeter" sahnesi Ferdi Tayfur'un kızını kızdırdı: "İnsan sinir oluyor yani"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
10.02.2024 09:23 | Son Güncelleme:
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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, İnci Taneleri dizisinde babasının uzun yıllardır söylediği 'Hatıran Yeter' şarkısının Serkan Kaya versiyonunun çalınmasına tepki gösterdi. Şarkıyı babasından dinlemek istediğini belirten Tayfur, "Belki babam yorum bile yapmaz buna ama insan bir sinir oluyor yani" ifadelerini kullandı.

İnci Taneleri dizisindeki 'Hatıran Yeter' sahnesi Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'u kızdırdı.

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'HATIRAN YETER' SAHNESİ KIZDIRDI

İnci Taneleri dizisi yayınlandığı günden beri gündemden düşmüyor. Dizideki her sahne çok konuşuluyor.

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan'ın başrolünü paylaştığı iddialı dizi İnci Taneleri 3. bölümle ekrana geldi.

Dizide uzun yıllardır Ferdi Tayfur'un sesinden dinlenen 'Hatıran Yeter' şarkısının Serkan Kaya'dan çalınması Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'u kızdırdı.

Piraye ile yemeğe çıkan Azem, 'Hatıran Yeter' şarkısını söyledi. Dinlediği şarkıdan etkilenen Piraye ise eve dönerken aracında Serkan Kaya'dan Hatıran Yeter'i dinledi. Dizide şarkının Serkan Kaya'dan yayınlanması Ferdi Tayfur'un kızını sinirlendirdi.

İkinci çocuğuna hamile olan Tayfur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlerle sitem etti:

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Tuğçe Tayfur İnci Taneleri ele söyledi
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