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'İnci Taneleri' dizisine büyük ilgi... Youtube'da rekor kırdı! Bakın ne kadar izlendi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
27.01.2024 10:59 | Son Güncelleme:
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Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de başrolünde oynadığı İnci Taneleri dizisi ilk bölümüyle gündem oldu. Her sahnesi çok konuşulan İnci Taneleri dizisi sadece reytinglerde değil, YouTube’da da rekor kırdı. Dizi, yayınlanmasının üzerinden bir gün geçmesine rağmen neredeyse 5 milyon izlenmeye ulaştı.

Büyük bir heyecanla beklenen Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri dizisi ilk bölümü 25 Ocak'ta ekrana geldi. Hazar Ergüçlü Dilber dansıyla geceye damga vurdu.

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BÜYÜK İLGİ! YOUTUBE'DA 5 MİLYON İZLENDİ

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de başrolünde oynadığı 'İnci Taneleri’nin birinci bölümü, 25 Ocak Perşembe akşamı yayınlandı.

Fragmanlarıyla olay yaratan ve günlerce konuşulan proje, hem reytinglere hem de sosyal medyaya damga vurdu.

BKM'nin imza attığı, Şenol Sönmez’in yönettiği dizi, totalde 8.84, AB’de 9.59 ve ABC1’de 10.74 reytingle zirveye yerleşti.

Hapishaneden yeni çıkan "Azem" adlı bir öğretmenin hikayesinin anlatıldığı dizinin her sahnesi büyük beğeni topladı. Özellikle Dilber'in pavyon dansı bir akım haline geldi.

Dizinin ilk bölümünde seyircinin oturup Hazar Ergüçlü’nün hayat verdiği Dilber’in Sincanlı Erkal Sonel’e ait “Gemileri Yakarım” şarkısı eşliğinde ettiği pavyon dansı sahnelerini beklediği, reytingin dans sahnelerinde 12 reytinge çıktığı öğrenildi.

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