İnci Taneleri'nin Dilber dansı moda olunca Popstar Mehtap isyan etti! "Siz kadın bedeninden sermaye yapmaya çalışıyorsunuz""

Mehtap Yılmaz son olarak trende isyan ederek "Bunların hepsini alacaksın bir pavyona koyacaksın, bunlar burada 15 gün dansçı olarak masa masa gezecekler o hayatın gerçek yüzünü görecekler, sonra da “bizi kurtarın” diye yalvaracaklar" dedi.