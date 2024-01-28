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İnci Taneleri'nin Dilber dansı moda olunca Popstar Mehtap isyan etti! "Siz kadın bedeninden sermaye yapmaya çalışıyorsunuz""

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.01.2024 08:54 | Son Güncelleme:
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İnci Taneleri ile başlayan Dilber trendi bitmiyor. Gülşen'in de şarkıyı söylemesi ve dans etmesi sonrasında Popstar Mehtap isyan etti. Geçmişte pavyonlarda kötü şeyler yaşayan Mehtap bu trende sert çıktı.

İnci Taneleri dizisinde Dilber rolünde yer alan Hazar Ergüçlü'nün dansı günlerdir gündemde. Öyle ki bu dans sosyal medyada bir trende dönüştü ve Survivor Sema, Gülşen gibi isimler de trende kapıldı.


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"AYIP AYIP" DİYEREK KIZDI

Kanal D'nin; BKM imzalı, kadrosunda Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimlerin yer aldığı yeni dizisi 'İnci Taneleri', sadece reytinglerde değil, YouTube’da da rekor kırdı. Dizi, yayınlanmasının üzerinden sadece 37 saat geçtikten sonra 5 milyon izlenmeye ulaştı.

Dilber dansı da fragman yayınlanır yayınlanmaz gündeme geldi ve her yerde bu dans konuşulmaya başlandı.


Pavyon günlerini anlattı: Patronun elinden aldım kızı...Pavyon günlerini anlattı: Patronun elinden aldım kızı...

Katıldığı Popstar yarışması ile şöhreti yakalayan şarkıcı Mehtap Yılmaz Dilber trendine isyan etti. Geçtiğimiz aylarda payvonda yaşadıklarını anlatan şarkıcı "Dayak yiyenler, senet imzalatılanlar bunları sizler bilmezsiniz…Orada çalışan kızların kimisi okuyor, ailesi yok!" demişti.


Mehtap Yılmaz son olarak trende isyan ederek "Bunların hepsini alacaksın bir pavyona koyacaksın, bunlar burada 15 gün dansçı olarak masa masa gezecekler o hayatın gerçek yüzünü görecekler, sonra da “bizi kurtarın” diye yalvaracaklar" dedi.

"YATACAK YERİNİZ YOK"

"YATACAK YERİNİZ YOK"

Popstar yarışmacısı devamında ise "Bu ne leşliktir ya! Size anlatılanlar gibi bir hayat filan yok oralarda, ailenizden olursunuz, işinizden, hayatınızdan canınızdan olursunuz. Siz kadın bedeninden sermaye yapmaya çalışıyorsunuz" diyerek isyan etti.

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