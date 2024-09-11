İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü tatil pozlarını peş peşe paylaştı! Yorum yağdı: Dilber hala evsiz mi?

Yılmaz Erdoğan ile başrolü paylaştığı İnci Taneleri dizisinde Dilber rolüne hayat veren Hazar Ergüçlü, dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Ergüçlü, yeni tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım atmıştı.
Sevilen oyuncu, bir dönemin efsane dizisi Kuzey Güney'de canlandırdığı Simay Canay rolü ile tanınmaya başladı.
Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Taner Ölmez ve Barış Falay'ın yer aldığı Medcezir dizisinde Eylül rolüne hayat verdi.
Daha önce birçok tiyatro, dizi ve film projesinde yer alan Hazar Ergüçlü yapımcılığa da adım attı.
Ergüçlü, yıllar sonra Yılmaz Erdoğan'ı televizyon ekranlarına döndüren İnci Taneleri dizinde Dilber rolüne hayat veriyor.