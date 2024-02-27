İstanbul için bu kez de Yunan profesör uyardı! "Artık kesin" dedi, büyüklüğünü de açıkladı... 'Ayasofya Camii tehlikede' iddiası dikkat çekti

İstanbul depremiyle ilgili hemen hemen yeni bri tahmin gelirken, beklenen depremle ilgili bir açıklamada komşudan geldi. İstanbul'daki deprem beklentilerine ilişkin tahminlerle ilgili olarak Yunan Radyo Televizyonu'na (ERT) demeç veren Profesör Lekkas, Hazar'dan başlayıp Ege Denizi'nde son bulan bin 300 kilometre uzunluğundaki Kuzey Anadolu Fayı'nın kırılmamış ve büyük bir depreme yol açmamış tek bir parçanın bulunduğunu ve bunun da İstanbul'un güneyindeki sualtı bölgesinde yer aldığını dile getirdi.



