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  4. İstanbul için bu kez de Yunan profesör uyardı! "Artık kesin" dedi, büyüklüğünü de açıkladı... 'Ayasofya Camii tehlikede' iddiası dikkat çekti

İstanbul için bu kez de Yunan profesör uyardı! "Artık kesin" dedi, büyüklüğünü de açıkladı... 'Ayasofya Camii tehlikede' iddiası dikkat çekti

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
27.02.2024 15:16
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İstanbul'da beklenen depremle ilgili uyarılar peş peşe gelmeye devam ederken, bir açıklamada Yunanistan'ın önde gelen bilim insanlarından Efthymios Lekkas'dan geldi. İstanbul'da bir deprem olacağının artık kesin olduğunu belirten Lekkas, 7.5 büyüklüğüne kadar deprem beklendiğini belirterek, "Tahminler sadece Türk sismologlara ait değil, dünyanın dört bir yanındaki ekiplerin tahminleriyle de örtüşüyor" dedi. Lekkas, Ayasofya Camii'nin de tehlikede olduğunu savundu.

İstanbul depremiyle ilgili hemen hemen yeni bri tahmin gelirken, beklenen depremle ilgili bir açıklamada komşudan geldi. İstanbul'daki deprem beklentilerine ilişkin tahminlerle ilgili olarak Yunan Radyo Televizyonu'na (ERT) demeç veren Profesör Lekkas, Hazar'dan başlayıp Ege Denizi'nde son bulan bin 300 kilometre uzunluğundaki Kuzey Anadolu Fayı'nın kırılmamış ve büyük bir depreme yol açmamış tek bir parçanın bulunduğunu ve bunun da İstanbul'un güneyindeki sualtı bölgesinde yer aldığını dile getirdi.


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"İSTANBUL'DA DEPREM BEKLEDİĞİMİZ ARTIK KESİN"

"İSTANBUL'DA DEPREM BEKLEDİĞİMİZ ARTIK KESİN"

Büyük İstanbul depremi beklentileri ile ilgili tahminlerin artık sadece Türk sismologlara ait tahminlerle sınırlı kalmadığını ve dünyanın dört bir yanından gelen ekiplerin de tahminleriyle örtüştüğünü belirten Lekkas, İstanbul'da büyük bir deprem beklediğimize dair bir kesinlik olduğunun altını çizdi.

"YALNIZCA 3'TE 1'İ MODERN YAPILAR"

"YALNIZCA 3'TE 1'İ MODERN YAPILAR"

Statik yükleme ile deprem olmadan bile bir tür kırılganlık ortaya çıktığının altını çizen Lekkas, "İstanbul'daki evlerin üçte biri deprem yönetmeliği olmayan eski yapılar, yalnızca üçte biri deprem yönetmeliği olan modern yapılar" diyerek nüfus birikimi ve yoğunluğu nedeniyle riskin çok yüksek olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Daha geçen yıl Antakya ve çevresinde yeni yapılara bile ne olduğunu gördüklerinin altını çizen Lekkas, İstanbul'un havaalanına doğru uzanan yapıların da güvensiz olduğunu belirtti.

'AYASOFYA'NIN KIRILGANLIĞI YÜKSEK'

'AYASOFYA'NIN KIRILGANLIĞI YÜKSEK'

Ayasofya Camii ile ilgili bir soruya yanıt olarak da Lekkas, yapının tehlikede olduğunu vurguladı.

1999'U HATIRLATTI: "YUNANİSTAN'I DA ETKİLEYEBİLİR"

1999'U HATIRLATTI: "YUNANİSTAN'I DA ETKİLEYEBİLİR"

Söz konusu fayın Yunanistan anakarasına değil, ancak Ege Denizi'nde bir izdüşümü olduğunu dile getiren Lekkas İstanbul'da yaşanması muhtemel bir depremin Yunanistan'ı etkileyip etkilemeyeceğini sorusuna ise şu cümlelerle yanıt verdi:

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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul yunan
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