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    4. İzmir'deki 1000 liralık sandviç gündem oldu! İçindekiler bilindik fiyatı şaşırtıcı: Kuzu kulağı, slayze domates...

    İzmir'deki 1000 liralık sandviç gündem oldu! İçindekiler bilindik fiyatı şaşırtıcı: Kuzu kulağı, slayze domates...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.03.2024 14:13
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    Sosyal medyada 'musti.geziyor' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi İzmir Bostanlı'daki bir sandviç dükkanı popüler oldu. 1000 lira değerindeki sandviçi deneyen kullanıcı, "Çok çok iyi. Burada mutlaka bu sandviçi yemelisiniz" dedi. Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.

    Sosyal medyada 'musti.geziyor' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi İzmir Bostanlı'da 1000 TL değerindeki sandviçi denediği anları paylaştı. İlk olarak takipçileriyle sandviçin yapım aşamasını paylaşan kullanıcıya adeta yorum yağdı.

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    ChefGPT

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

    1000 liralık sandviçin hazırlık aşamaları gösterilirken tek tek içindeki malzemelerde, "Bu İtalyan ekmeğimiz. İtalyan Focaccia'nun cinsinde. Altında kendi yaptığımız pesto sos var. Üzerinde dana cottomuz. Kuzu kulağı üzerine taze slayze domatemiz ve üzerine akışkan burattamız geliyor. Üzerine sade zeytinyağı ve balzemik glayze. Biz ikiye bölerek servis ediyoruz" şeklinde sayıldı.

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü sandviçi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "1000 lira deyince o bütün ekmeği sandviç yapacak sandım" yorumunu ekledi.

    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Keşke kuzu kulağınıda sheep ear deseydin 1500 olurdu galiba" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "İtalya'da böyle bir sandviçi 30 euroya satsan, mafya seni rahat bırakmaz" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    İzmir bostanlı sandviç
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