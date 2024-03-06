İzmir'deki 1000 liralık sandviç gündem oldu! İçindekiler bilindik fiyatı şaşırtıcı: Kuzu kulağı, slayze domates...

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Keşke kuzu kulağınıda sheep ear deseydin 1500 olurdu galiba" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "İtalya'da böyle bir sandviçi 30 euroya satsan, mafya seni rahat bırakmaz" yorumunda bulundu.